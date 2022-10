Τζαμαρία – τυφώνας Ίαν: Η φωτογραφία που έγινε viral

Τις πληγές που άφησε πίσω του ο τυφώνας Ίαν μετράει η πολιτεία της Φλόριντα καθώς ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 80 και τα παράπονα για την αντίδραση των αρχών να μεγαλώνουν. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η εικόνα μιας τζαμαρίας που άντεξε την πίεση από τον τεράστιο όγκο νερού που έπεσε έχει γίνει viral και χρησιμοποιείται από τους χρήστες των social media ως μέσο για να ξεχαστεί ο πόνος και η καταστροφή που άφησε πίσω του ο τυφώνας Ίαν. Η φωτογραφία φέρεται να έχει καταγραφεί στην παραλία Naples στη Φλόριντα από την ένοικο του σπιτιού με τους χρήστες των social media να σπεύδουν να σχολιάσουν και τους περισσότερους να επικεντρώνονται στο δωρεάν marketing για την εταιρεία κατασκευής της.

This is the only advertisement this window installer ever needs to use. pic.twitter.com/Z5qS47ravc — Bizarre Lazar (@BizarreLazar) October 2, 2022

We live on the beach in Naples, Florida. We stayed through the Hurricane Ian. Thought I'd share a rather notable photo from the experience… pic.twitter.com/LziDWoVN78 — Dixie Whatley (@bothcoasts) October 1, 2022

Ο φόβος είναι ότι ο αριθμός των νεκρών από τον τυφώνα Ίαν θα αυξηθεί – o απολογισμός τα ξημερώματα της Δευτέρας (3/10) έκανε λόγο για 85 νεκρούς – καθώς τα νερά θα υποχωρούν και οι ομάδες διάσωσης θα μπορούν να πλησιάσουν σε αποκλεισμένες μέχρι σήμερα περιοχές.

This photo represents: 1) a perfect example of a quality window installation, 2) nerves of steel on the part of the homeowner. #HurricaneIan gave this house its own aquarium. https://t.co/EmeogvJd58 — Jacqui Goddard (@JacquiGoddard1) October 2, 2022

Την περιοχή αναμένεται να επισκεφθεί την Τετάρτη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, με το προεδρικό ζεύγος να επισκέπτεται σήμερα και το Πουέρτο Ρίκο, την περιοχή που πρώτη χτυπήθηκε από τον τυφώνα ο οποίος στην κορύφωσή του ανέπτυξε ανέμους ταχύτητας έως 240χλμ./ώρα. Ενδεικτική του μεγέθους της καταστροφής είναι η εκτίμηση των ασφαλιστικών εταιρειών ότι οι αποζημιώσεις από το πέρασμα του τυφώνα Ίαν αναμένεται να κυμναθούν από τα 28 δισ. δολάρια έως τα 47 δισ. δολάρια.