Μητσοτάκης για Τουρκία: Θα υπερασπιστούμε με αποφασιστικότητα την εδαφική μας ακεραιότητα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στη Σόφια με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο περιθώριο των εγκαινίων του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB). Στη διάρκεια της συνάντησης, έγινε ιδιαίτερη συζήτηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων από πλευράς ΕΕ, επαναλαμβάνοντας τις ελληνικές προτάσεις με έμφαση στην ανάγκη επιβολής ανώτατου ορίου στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου. Συζητήθηκαν, επίσης, οι εξελίξεις στην Ουκρανία, μετά και τη χθεσινή παράνομη απόφαση της Ρωσίας και επισημάνθηκε ότι η ΕΕ δεν θα αναγνωρίσει ποτέ την παράνομη προσάρτηση των κατεχόμενων εδαφών της Ουκρανίας.

O Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικότητας. Επανέλαβε τη σταθερή προσήλωσή του στο διάλογο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και την αποφασιστικότητά του να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και ζήτησε την αποφασιστική στήριξη της Ε.Ε απέναντι στην επιθετικότητα και τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίσκεψη της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επιτρόπου για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, Věra Jourová στην Αθήνα και για το επίπεδο της συνεργασίας.

Thank you PM @kmitsotakis for the short and constructive discussion today in Sofia on energy, relations with Turkey, VP @verajourova visit to Athens.

Together we will work to reduce high energy prices.

I look forward to discussing this with you & other Leaders in Prague #EUCO pic.twitter.com/7lvdz5Wo3J

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 1, 2022