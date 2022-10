Ιράν γυναίκες: Συνελήφθη επειδή έτρωγε σε εστιατόριο χωρίς τη μαντήλα της

Καθημερινά αποδεικνύεται το πλαίσιο σκοταδισμού στο οποίο αναγκάζονται να κινούνται οι γυναίκες στο Ιράν. Μια γυναίκα, η οποία έτρωγε σε εστιατόριο της Τεχεράνης χωρίς να φοράει το χιτζάμπ της (την μαντίλα) συνελήφθη, την ώρα που συνεχίζονται οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί. Η φωτογραφία, που κυκλοφόρησε ευρέως και απέσπασε σχόλια επιβράβευσης, δείχνει την Ντόνια Ραντ να κάθεται σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο της Τεχεράνης και να παίρνει το πρωινό της μαζί με μια φίλη της, η οποία επίσης δεν φοράει χιτζάμπ. Η Αμινί πέθανε νωρίτερα έπειτα από τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ της. «Χθες, μετά την κυκλοφορία αυτής της φωτογραφίας, οι υπηρεσίες ασφαλείας επικοινώνησαν με την αδελφή μου Ντόνια Ραντ και της ζήτησαν να τους δώσει ορισμένες εξηγήσεις», έγραψε η αδελφή της συλληφθείσας, η Ντίνα, στο Twitter.

«Σήμερα, αφού πήγε εκεί που της είπαν, συνελήφθη. Έπειτα από μερικές ώρες σιωπής, η Ντόνια μου είπε σε ένα σύντομο τηλεφώνημά της ότι μεταφέρθηκε στην πτέρυγα 209 της φυλακής Εβίν», είπε η ίδια αναφερόμενη στην διαβόητη πτέρυγα της φυλακής της Τεχεράνης, η οποία φέρεται ότι διοικείται από το υπουργείο πληροφοριών. «Η οικογένειά μας ανησυχεί πολύ για την κατάστασή της», είπε η Ντίνα.

My beautiful brave friend Donya Rad posted this photo yesterday and got arrested and sent to notorious Evin prison today.

Her crime? Having breakfast wearing normal clothes!

Why 80 million people are outraged? We have been stripped off freedom and normal life. #MahsaAmini https://t.co/qhBHsnT5sk

— Sara Peymanpour (@sarapeymanpour) September 29, 2022