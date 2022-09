Λόνζο Μπολ επέμβαση: Θα επιστρέψει μέσα στη σεζόν

Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τον Λονζο Μπολ τους τελευταίους μήνες. Ο γκαρντ των Μπουλς μπήκε στο χειρουργείο τον Γενάρη του 2022 για να λύσει πρόβλημα στο γόνατο, αλλά από τότε δεν έχει ξαναπατήσει παρκέ. Tην αγωνιστική περίοδο 2021-22 πρόλαβε να παίξει 35 ματς και μέτρησε 13 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ ανά παιχνίδι. Πάντως ο Μπολ μπήκε εκ νέου στο χειρουργείο την Πέμπτη για επέμβαση στο αριστερό γόνατο και πλέον υπάρχει αισιοδοξία πως θα επιστρέψει κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν.

Σύμφωνα με το Gazzetta, αναμένεται να χάσει αρκετούς μήνες δράσης πριν επιστρέψει, με τον ίδιο να λέει πως πονάει πολύ όταν περπατά και ανεβαίνει τις σκάλες. Οι… ταύροι έχουν κι άλλες λύσεις για τη θέση «1» με τους Ντοσούμνου, Ντράγκιτς, Κόμπι Γουάιτ και Καρούσο να λύνουν τα χέρια του Ντόνοβαν.

BREAKING: Lonzo Ball had another successful surgery on his left knee yesterday & there is confidence that he will return this season.

Ball, after saying he still had pain walking & going up stairs, is expected to miss a few months.

Get well soon, Lonzo! 🙏 pic.twitter.com/A50cd8BjsC

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) September 29, 2022