Ρωσία επιστράτευση: Δραματικές καταγγελίες για δυσκολίες στον εφοδιασμό

Τα προβλήματα στον εφοδιασμό των επίστρατων στη Ρωσία αποδεικνύει βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και αναδημοσιεύεται από διεθνή μέσα ενημέρωσης και στο οποίο φαίνεται να τους δίνονται οδηγίες να ζητήσουν… ταμπόν από τις γυναίκες και τις συντρόφους τους. Στο βίντεο φαίνεται μια στρατιωτική γιατρός, σύμφωνα με την Telegraph, να δίνει οδηγίες σε Ρώσους που έχουν επιστρατευτεί μετά το διάγγελμα Πούτιν και να τους εξηγεί ότι θα πρέπει οι ίδιο να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την ιατρική κάλυψή τους. «Ζητήστε από τις συζύγους και τις φίλες σας να σας δώσουν σερβιέτες. Τις φθηνότερες σερβιέτες και τα φθηνότερα ταμπόν. Ξέρετε όλοι τι κάνουμε με αυτά;» ακούγεται να ρωτάει η στρατιωτική γιατρός με έναν από την ομάδα των επίστρατων να απαντά «για να σταματήσουμε την αιμορραγία;».

«Το βάζετε κατευθείαν στην πληγή από τη σφαίρα και το ταμπόν εξαπλώνεται και ασκεί πίεση. Τα ξέρω αυτά από την Τσετσενία. Δεν έχουμε πλέον αιμοστατικούς επιδέσμους στα φαρμακεία» προσθέτει η στρατιωτική γιατρός στο βίντεο το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί στην πόλη Βόλγκογκραντ.

🤡A military unit representative in Altai region said that they have nothing except ammunition and asked conscripts to buy everything including medicines and tourniquets.

She also advised to buy women's pads to use for shoes and buy tampons to stop bleeding after bullet wounds. pic.twitter.com/JEAxSNOLer

— NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022