Κεφαλονιά Χόλυγουντ: Γυρίζεται ταινία στο Ελληνικό νησί

Τόπος γυρισμάτων του Χόλυγουντ για μία ακόμη φορά η Κεφαλονιά. Ο λόγος για μία ρομαντική κομεντί αμερικανικής παραγωγής κατά την οποία ένα ζευγάρι αρχαιολόγων συναντιόνται στην Κεφαλονιά και ερωτεύονται. Τα γυρίσματα θα λάβουν χώρα σε διάφορα σημεία του νησιού ήδη έχουν γίνει γυρίσματα στο κέντρο του Αργοστολίου, στην παραλία Γραδάκια, ενώ αναμένεται να συμπεριληφθούν και εμβληματικά σημεία του νησιού, όπως το λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης.

Η ταινία αναμένεται να προβληθεί στις αίθουσες το επόμενο καλοκαίρι. Μάλιστα, για τις ανάγκες των γυρισμάτων, ζητήθηκαν ντόπιοι από την Κεφαλονιά σε Casting Call. Όπως αναφέρει το παρακάτω δημοσίευμα, τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο Αργοστόλι, στο Φισκάρδο, στο Ληξούρι, καθώς και στις ευρύτερες περιοχές.

Πλήθος κινηματογραφικών παραγωγών έχουν πραγματοποιήσει γυρίσματα σε Ελληνικά νησιά. Το 2001 κυκλοφόρησε η ταινία «Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλλι» με τους Νίκολας Κέιτζ και Πενέλοπε Κρουζ, η οποία ανέδειξε την Κεφαλονιά. Τα γυρίσματα έγιναν στις περιοχές Σάμη, Αντίσαμος, Διχάλια και Αγία Ευφημία. Στη λίστα με τις παραγωγές του Χόλυγουντ που έχουν γυριστεί στην Ελλάδα περιλαμβάνονται οι επιτυχίες «Mamma Mia!», «Λάρα Κροφτ: Το Λίκνο της Ζωής» και «Απέραντο Γαλάζιο».

