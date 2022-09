Πρίγκιππας Παύλος BBC: Έντονες αντιδράσεις μετά την “γκάφα” του σταθμού

Ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος, μίλησε στο Channel 4 (τον παρουσίασε ως Πρίγκιπα Διάδοχο της Ελλάδας, όπως και το BBC) για την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει να επιστρέψουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα από τη Βρετανία στην Ελλάδα. Ο Παύλος ρωτήθηκε αρχικά αν θα μπορούσε ο νέος βασιλιάς της Βρετανίας, Κάρολος να επηρεάσει θετικά σε αυτή την εξέλιξη.

«Είναι ένα θέμα για το οποιό μπορούν να μιλήσουν πολλοί στη Βρετανία και όχι μόνο εκείνος (ο Κάρολος). Πιστεύω πως αν οι Βρετανοί αισθάνονται ότι τα Ελγίνεια Μάρμαρα μπορούν να επιστρέψουν εκεί από όπου προέρχονται, στην Ελλάδα, τότε θα είμαστε ευλογημένοι γι’ αυτό που θα συμβεί. Πιστεύω πως ο Κάρλος θα μείνει σιωπηλός, καθώς δεν είναι στο χέρι του να λάβει τέτοιες αποφάσεις. Ωστόσο, γνωρίζω πως είναι ένα πρόσωπο που του αρέσουν ο πολιτισμός και η αρχιτεκτονική και πιστεύω ότι κι αυτός θα αισθανθεί ότι (τα Γλυπτά) πρέπει να βρίσκονται στο σωστό μέρος. Αυτή είναι η δική μου γνώμη και όχι η δική του.»

»Πιστεύω πως με την αλλαγή που έχει συντελεστεί σήμερα στον κόσμο και με τον τρόπο που έχουμε όλοι την ικανότητα να δούμε πράγματα δικά μας σε άλλες χώρες, τότε θα ήταν καλύτερο να βρίσκονται στην Ελλάδα. Αυτή είναι η γνώμη μου, θα ήθελα να τα δω να επιστρέφουν στην πατρίδα και θα βοηθήσω σε αυτό».

"I'm sure he will feel that these could be in their rightful place."

Pavlos, the Crown Prince of Greece, tells @cathynewman he "would love to see" the Elgin Marbles "come home" and discusses whether King Charles could play a role in that. pic.twitter.com/pwnBrCu3xm

