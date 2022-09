Τάρανδοι κολυμπούν: Σπάνιο θέαμα στον Ατλαντικό Ωκεανό

Αντιμέτωποι με ένα… απίστευτο θέαμα βρέθηκαν ψαράδες, οι οποίοι βρίσκονταν με την βάρκα τους στον Ατλαντικό Ωκεανό, στα ανοιχτά του νησιού Νantuckett της Μασαχουσέτης.

Συγκεκριμένα, οι ψαράδες είδαν ξαφνικά μπροστά τους… δυο τάρανδους να κολυμπούν, περίπου ένα μίλι από την ακτή του Nuntuckett. Φυσικά, δεν μπορούσαν να γνωρίζουν οι ίδιοι τον λόγο που τα δυο ζώα βρέθηκαν μεσοπέλαγα, ωστόσο δεν έχασαν την ευκαιρία να βγάλουν τα κινητά τους τηλέφωνα και να καταγράψουν το σπάνιο θέαμα.

Island fishermen spotted a somewhat unusual sight off Sankaty on Monday: a pair of antlers poking out of the water. Two bucks were swimming together in open water about a mile off the east end of #Nantucket. pic.twitter.com/hdOp8ekUR8

— Nantucket Current (@ACKCurrent) September 16, 2022