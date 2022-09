Ντέιβιντ Μπέκαμ – βασίλισσα Ελισάβετ: Στην ουρά για να αποτίσει φόρο τιμής ο πρώην ποδοσφαιριστής

Διάσημος μεν, στην ουρά δε. Ο λόγος για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, που προκάλεσε έκπληξη, όταν εμφανίστηκε στην ουρά, μαζί με τους κοινούς θνητούς, να περιμένει για να αποτίσει φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ. Ο διάσημος πρώην ποδοσφαιριστής δήλωσε στο Sky New ότι περιμένει στην ουρά για πάνω από 12 ώρες. Όπως φαίνεται σε φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media, ο Μπέκαμ φορά ένα κασκέτο, περιμένοντας να μπει στο Γουεστμίνστερ. Πάντως, συνέχισε να χαμογελά και να μιλά με όσους προφανώς τον αναγνώριζαν. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είχε εκφράσει τη λύπη του για τον θάνατο της βασίλισσας, δηλώνοντας συντετριμμένος από την απώλειά της, ενώ είχε σημειώσει ότι η Ελισάβετ ενέπνευσε με την ηγεσία της, παρηγορούσε τον κόσμο όταν οι καιροί ήταν δύσκολη και υπηρέτησε την πατρίδα της μέχρι το τέλος.

'I was so lucky I was able to have a few moments in my life to be around Her Majesty

'A sad day but it's a day to remember the incredible legacy she left'

David Beckham told ITV News' @neilconneryitv he's queued 12 hours to see the Queen Lying in Statehttps://t.co/tMtgIn9Bst pic.twitter.com/vPYR8SObXB

— ITV News (@itvnews) September 16, 2022