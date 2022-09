Βασιλιάς Κάρολος – VIRAL: Οι παραξενιές του νέου βασιλιά

Μπορεί ο Κάρολος να έγινε επίσημα βασιλιας πριν από λίγες ημέρες, μετά τον θάνατο, δηλαδή, της βασίλισσας Ελισάβετ, ωστόσο πηγές από το παλάτι του Μπάκιγχαμ μεταφέρουν ότι συμπεριφερόταν ως μονάρχης όλη του τη ζωή, ισχυρισμός που μάλλον έχει βάση μετά τις viral στιγμες που έχει ήδη χαρίσει ο νέος μονάρχης. Όπως μεταφέρει η New York Post το προσωπικό στο Κλάρενς Χάουζ όπου ζούσε από το 2003 με την βασιλική σύζυγο, Καμίλα, αποκαλούσε τον τότε πρίγκιπα και σημερινό βασιλιά ως «pampered prince». Το 2015, μάλιστα, στο ντοκιμαντέρ «Serving the Royals: Inside the Firm» που είχε μεταδοθεί στο Amazon Prime είχαν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του σημερινού βασιλιά Καρόλου.

Σύμφωνα με τον Πολ Μπάρελ, ο οποίος υπηρέτησε στη θέση του μπάτλερ και τη βασίλισσα Ελισάβετ και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, οι οδηγίες του Καρόλου προς το προσωπικό αφορούσαν από το σιδέρωμα των κορδονιών μέχρι ακόμα και την οδοντόκρεμά του. Ο Μπάρελ είχε αναφέρει στο ντοκιμαντέρ, μεταξύ άλλων, για τον σημερινό βασιλια της Βρετανίας ότι «οι πιτζάμες του σιδερώνονται κάθε πρωί, το ίδιο και τα κορδόνια του, το βούλωμα της μπανιέρας πρέπει να είναι σε συγκεκριμένη θέση και η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι χλιαρή στη μισογεμάτη μπανιέρα». Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο βασιλιάς Κάρολος «υποχρεώνει τους υπηρέτες του να βάζουν οδοντόπαστα στην οδοντόβουρτσά του κάθε πρωί».

Και… συγκεκριμένο χαρτί τουαλέτας

Η ρουτίνα του βασιλιά Καρόλου, όμως, δεν σταματά εκεί καθώς συνεχίζεται και στο πρωινό με τον ίδιο να απολαμβάνει σπιτικό ψωμί, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και φυσικό χυμό. Σεφ που ήταν μέλος του βασιλικού προσωπικού υποστήριξε, επίσης, ότι «όπου ταξιδεύει ο πρίγκιπας Κάρολος ταξιδεύει και το κουτί με το πρωινό του που περιέχει έξι διαφορετικούς τύπους μελιού, ορισμένα ειδικά μούσλι, τα αποξηραμένα φρούτα του».

Ο Κάρολος φέρεται, επίσης, να επιμένει να είναι σε συγκεκριμένη θερμοκρασία το τυρί και τα μπισκότα του στο τέλος των γευμάτων του ζητώντας από το προσωπικό να έχει ένα ειδικό δίσκο για να διατηρούνται ζεστά. Ο Κάρολος, τέλος, φέρεται στο παρελθόν να έστελνε φορτηγό με έπιπλα σε σπίτια φίλων στα οποία θα διέμενε καθώς θέλει να έχει μαζί του το κρεβάτι, τα έπιπλα και τις φωτογραφίες του με τις φήμες να λένε ότι φτάνει στο σημείο να μεταφέρει μαζί του το δικό του κάθισμα τουαλέτες αλλά και συγκεκριμένο χαρτί τουαλέτας.