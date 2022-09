Ανακοινώσεις για την ενεργειακή κρίση: Πλαφόν στα υπερκέρδη των παραγωγών ενέργειας

Το σχέδιο της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης η πρόεδρός της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία για την «Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία επέλεξε να φορέσει σακάκι και μπλούζα στα χρώματα της Ουκρανίας, αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της ομιλίας της στην εισβολή της Ρωσίας δεσμευόμενη ότι η ΕΕ θα συνεχίζει να στηρίζει το Κίεβο ενώ στη συνέχεια περιέγραψε το σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης προτείνοντας περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής ώστε να μειωθεί η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργεια στην ΕΕ και πλαφόν στα υπερκέρδη των εταιρειών παραγωγής ενέργειας με χαμηλό κόστος.

Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ώρες η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα προταθούν μέτρα στα κράτη μέλη για να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και για την στήριξη επιχειρήσεων.

Ανακοίνωσε, επίσης, πλαφόν (cap) στα κέρδη των εταιρειών που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα με στόχο να συγκεντρωθούν περισσότερα από 140 δισεκατομμύρια ευρώ. «Οι εταιρείες που παράγουν ενέργεια με χαμηλό κόστος έχουν έσοδα που δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν. Δεν το ονειρεύτηκαν ποτέ. Τα κέρδη είναι καλά. αλλά στην εποχή μας, είναι λάθος να λαμβάνουμε εξαιρετικά έσοδα και κέρδη ρεκόρ, επωφελούμενοι από τον πόλεμο και στην πλάτη των καταναλωτών μας. Σε αυτούς τους καιρούς, τα κέρδη πρέπει να μοιράζονται και να διοχετεύονται σε αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο. Και ως εκ τούτου, η πρότασή μας περιλαμβάνει επίσης τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα που πρέπει να συνεισφέρουν, ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερα από 140 δισεκατομμύρια ευρώ για τα κράτη μέλη».

Η εισφορά αυτή θα αφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που δεν χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, αλλά αιολική, ηλιακή, γεωθερμική ενέργεια, απόβλητα, πυρηνική ενέργεια, λιγνίτη, πετρέλαιο και ορισμένα είδη υδροηλεκτρικής ενέργειας και βιομάζας με τις πληροφορίες να θέλουν τις χώρες της ΕΕ να μπορούν να εισπράττουν την εν λόγω εισφορά και να αναδιανέμουν τα κεφάλαια στους καταναλωτές. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε και στο σχέδιο δημιουργίας μιας νέα ευρωπαϊκής τράπεζας για το υδρογόνο «που θα βοηθήσει για να δημιουργήσουμε μια αγορά υδρογόνου» προσθέτοντας ότι θα εξασφαλιστούν κονδύλια 3 δισ. ευρώ για την πρωτοβουλία αυτή.

Όπως υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν, όλα αυτά είναι έκτακτα και προσωρινά μέτρα. «Εργαζόμαστε για να συμπεριλάβουμε τη συζήτησή μας για τα ανώτατα όρια τιμών του φυσικού αερίου, πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου. Επομένως, από τη μία πλευρά, πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του εφοδιασμού. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να διασφαλίσουμε την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια του εφοδιασμού, διότι το αέριο πρέπει ακόμη να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά, εάν είναι πολύ ακριβό, βλάπτει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας. Έτσι, θα αναπτύξουμε με τα κράτη-μέλη ένα σύνολο μέτρων για να λάβουμε υπόψη την ιδιαίτερη φύση της σχέσης μας με τους προμηθευτές, που κυμαίνονται από αναξιόπιστους προμηθευτές όπως η Ρωσία έως υπεύθυνους όπως οι Νορβηγοί φίλοι μας για παράδειγμα.

Η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν ανέφερε επίσης ότι σήμερα οι αγορές φυσικού αερίου έχουν αλλάξει δραματικά από το φυσικό αέριο αγωγών που είχε παλαιότερα αφθονία σε αυξανόμενες ποσότητες LNG, αλλά η χρήση αναφοράς στην αγορά φυσικού αερίου δεν έχει προσαρμοστεί. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή θα εργαστεί για τη θέσπιση ενός πιο αντιπροσωπευτικού σημείου αναφοράς για την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας που θα αντικατοπτρίζει πραγματικά αυτήν την αλλαγή στην αγορά που είδαμε και ταυτόχρονα γνωρίζουμε επίσης ότι οι εταιρείες ενέργειας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στις μελλοντικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας .»

»Θα συνεργαστούμε με τις ρυθμιστικές αρχές για να διευκολύνουμε αυτά τα προβλήματα τροποποιώντας τους κανόνες λαμβάνοντας μέτρα για τον περιορισμό της αστάθειας των τιμών και θα τροποποιήσουμε το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων τον Οκτώβριο για να επιτρέψουμε την παροχή κρατικών εγγυήσεων διατηρώντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού. Αυτό είναι πολύ σύνθετο ζήτημα».

