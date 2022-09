Σερένα Γουίλιαμς – πασαρέλα: Η λαμπερή εμφάνιση στην επίδειξη μόδας της Vogue

Στη βραδιά της επίδειξης μόδας της Vogue συμμετείχαν πολλά μεγάλα ονόματα από τον χώρο της μόδας, της μουσικής, του κινηματογράφου, της τέχνης και του αθλητισμού. Η Σερένα Γουίλιαμς περπάτησε στην πασαρέλα και έκανε το πλήθος που την παρακολουθούσε, στον δρόμο του Μανχάταν, να σηκωθεί όρθιο. Η κορυφαία τενίστρια συνοδευόταν από τις αδερφές Χαντίντ και όλοι έσπευσαν να βιντεοσκοπήσουν τη μοναδική στιγμή.

Η τενίστρια άνοιξε το show της πασαρέλας φορώντας ένα ασημί φόρεμα από τον οίκο Balenciaga, το οποίο από πάνω κάλυπτε μια κάπα στο ίδιο χρώμα, ενώ την ακολουθούσαν τέσσερα ballgirls κρατώντας τη ρακέτα της. Η live επίδειξη μόδας έγινε με αφορμή τα 130 χρόνια παρουσίας της Vogue και σε αυτήν παρουσιάστηκαν οι φθινοπωρινές συλλογές, μερικών από τους διασημότερους οίκους.

Υπενθυμίζεται ότι η 41χρονη Αμερικανίδα τενίστρια ολοκλήρωσε πριν λίγες ημέρες την καριέρα της με 23 Grand Slams τίτλους – τους περισσότερους που έχει κερδίσει στα μονά άνδρας ή γυναίκα στην open era.

Η Γουίλιαμς ήταν η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, ενώ ακολούθησαν ο Μπρούκλιν και η Νίκολα Πελτζ Μπέκαμ και ο διάσημος χορευτής Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ που περπάτησε επίσης στην πασαρέλα.

Serena Williams' final match at the US Open averaged 4.6 million viewers.

It was the most-watched tennis match in ESPN history. pic.twitter.com/MoWCYmxRES

— Front Office Sports (@FOS) September 6, 2022