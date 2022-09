Φραντσέσκο Τότι διαζύγιο: “Ο γάμος μου με οδήγησε στην κατάθλιψη”

Σε μια αποκάλυψη που προκαλεί αίσθηση προχώρησε ο Φραντσέσκο Τότι. Ο 45χρονος εμβληματικός αρχηγός της Ρόμα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε έντονη «διαμάχη» με την -πρώην πλέον- σύζυγό του, Ιλάρι Μπλάζι, μετά από 17 χρόνια γάμου και τρία παιδιά. Οι διαφορές τους αναμένεται να διευθετηθούν στο δικαστήριο, ακόμα κι εάν ο πρώην άσος θα προτιμούσε να βρεθεί εξωδικαστική συμφωνία.

🎙️ Francesco Totti on his battle with depression:

"I lost my father to COVID and my wife wasn't there. I checked her phone to confirm, something I'd never done and found messages. I couldn't sleep anymore. I pretended nothing was wrong, but I was no longer me." pic.twitter.com/3V3MmHk4y0

