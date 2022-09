Ομιλία Καρόλου – βρετανικό Κοινοβούλιο: “Nιώθω το βάρος της ιστορίας που μας περιβάλλει”

Την πρώτη του ομιλία προς τα μέλη της βουλής των Κοινοτήτων και της βουλής των Λόρδων ως βασιλιάς απήυθυνε νωρίτερα σήμερα ο Κάρολος μετά και την επίσημη ανακήρυξή του στο αξίωμά του το Σάββατο. Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ δήλωσε «βαθιά ευγνώμων» για όσα άκουσε από τους Βρετανούς βουλευτές μετά τον θάνατο της μητέρας του ο οποίος αποκάλυψε τι σήμαινε για όλους η βασίλισσα Ελισάβετ. Χρησιμοποιώντας μια φράση του Σαίξπηρ ο νέος βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου είπε: «Όπως είχε πει ο Σαίξπηρ για την πρώτη βασίλισσα Ελισάβετ, ήταν ένα μοντέλο για όλους τους εν ζωή πρίγκιπες».

Πρόσθεσε, δε, ότι η μητέρα του ήταν «ένα παράδειγμα καθήκοντος χωρίς υστεροβουλία» για τα χρόνια που βασίλεψε ως μονάρχης. «Στέκομαι εδώ μπροστά σας σήμερα και δεν μπορώ παρά να νιώσω το βάρος της ιστορίας που μας περιβάλλει και που μας θυμίζει τις ζωντανές κοινοβουλευτιικές παραδόσεις στις οποίες τα μέλη και των δύο σωμάτων έχετε αφιερωθεί με την προσωπική σας δέσμευση» είπε ακόμα ο βασιλιάς Κάρολος και πρόσθεσε: «Το Κοινοβούλιο είναι το ζωντανό όργανο της Δημοκρατίας μας και μας θυμίζει τους προηγούμενους κατόχους του αξιωμάτος το οποίο τώρα εγώ κλήθηκα να αναλάβω».

Προήγθηκαν οι χαιρετισμοί από μέλη και των δύο σωμάτων που από τη μια αποχαιρέτησαν και τίμησαν με τις ομιλίες τους τη βασίλισσα Ελισάβετ και από την άλλη εξέφρασαν την τιμή τους προς τον νέο βασιλιά. Παρόντες στο Γουεστμίνστερ Χολ όπου διεξήχθη η τελετή ήταν και η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ Τρας, αλλά και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Κιρ Στάρμερ. Στο πλευρό του βασιλιά Καρόλου Γ΄ βρισκόταν η βασιλική σύζυγος, Καμίλα.

Members of both Houses of Parliament are meeting now in Westminster Hall for the Presentation of Addresses to His Majesty King Charles III.

