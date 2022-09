Ελισάβετ Εδιμβούργο: Χιλιάδες κόσμου στους δρόμους

Η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ έφτασε στην πρωτεύουσα της Σκωτίας, το Εδιμβούργο, μετά από ένα ταξίδι έξι ωρών, καταλήγοντας στο παλάτι του Χόλιρουντχαους. Τεράστια πλήθη συγκεντρώθηκαν στον εμβληματικό δρόμο, Royal Mile της πόλης για να αποχαιρετήσουν τη βασίλισσα, η οποία πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 96 ετών.

Στη συνέχεια, η σορός θα φτάσει στον προαύλιο χώρο του Παλατιού του Χόλιροντχάουζ. Η σορός θα μεταφερθεί στην Αίθουσα του Θρόνου του παλατιού για να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής στην αείμνηστη μονάρχη, όπως έγινε όταν το φέρετρο τοποθετήθηκε στην αίθουσα χορού στο Κάστρο Balmoral.

A ripple of applause breaks out in Edinburgh as Queen Elizabeth II returns to the Scottish Capital for the final time. pic.twitter.com/lTNCu7nAXt

Τo πλήθος χειροκοτούσε την αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τη σορό της λαοφιλούς Βασίλισσας καθώς οδηγούνταν αργά κατά μήκος του Royal Mile στο Εδιμβούργο προς το Παλάτι του Χόλιρουντχαους. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την αυτοκινητοπομπή της Βασίλισσας τη στιγμή που έφτασε στην πρωτεύουσα της Σκωτίας. Χιλιάδες πολίτες βρίσκονταν εδώ και ώρες εν αναμονή της άφιξης της σορού.

Το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ έφτασε στο Εδιμβούργο για να αναπαυθεί στο Παλάτι του Holyroodhouse τη νύχτα, καθώς δεκάδες χιλιάδες πενθούντες στέκονταν για ώρες στους δρόμους της πρωτεύουσας της Σκωτίας για να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα μονάρχη καθώς έφευγε από το αγαπημένο της Κάστρο Balmoral, για τελευταία φορά. Oι κεντρικοί δρόμοι της πόλης έχουν πλημμυρίσει από κόσμο. Το κλίμα είναι φορτισμένο. Χειροκροτήματα, λυγμοί και στιγμές σιωπής- σε ένδειξη σεβασμού της Βασίλισσας στήνουν το πρωτόγνωρο σκηνικό κατά μήκος της διαδρομής που ακολούθησε η βασιλική αυτοκινητοπομπή.

A royal convoy carrying the Queen's coffin has arrived at Holyroodhouse in Edinburgh, marking the end of a six-hour journey from Balmoral.

The late monarch will remain in the Palace of Holyroodhouse overnight.

— Sky News (@SkyNews) September 11, 2022