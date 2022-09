ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2022 – νικητής: Ο Νεβίλ σηκώνει το τρόπαιο

Ο Τιερί Νεβίλ ήταν ο νικητής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, το οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου με τρεις ειδικές διαδρομές, συνολικού μήκους 45.06 χιλιομέτρων.

Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του στην υβριδική εποχή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC) και πρώτη μετά τον Οκτώβριο του 2021 και το Ράλι Καταλωνίας, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Εσθονό «ομόσταυλό» του, Οτ Τάνακ (+15.0 δευτερόλεπτα), ο οποίος παρέμεινε «ζωντανός» στο «κυνήγι» του τίτλου.

HISTORY‼️ @thierryneuville and @MWydaeghe have led @HMSGOfficial to their first-ever 1-2-3 finish 🥇🥈🥉

A colossal weekend for #HMSGOfficial at @AcropolisRally #AcropolisRally | #WRC | #WRCLive

— WRC – FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 11, 2022