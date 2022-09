Ανακήρυξη Καρόλου σε βασιλιά: «Αφιερώνω στο καθήκον όση ζωή μου απομένει»

Η στιγμή για την οποία ο Κάρολος προετοιμαζόταν μια ολόκληρη ζωή έφτασε. Ο Κάρολος Γ’ ανακηρύχθηκε επισήμως βασιλιάς στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Διαδοχής στο Λονδίνο, όπως είχαν προαναγγείλει σε ανακοίνωσή τους τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Η τελετή μεταδόθηκε για πρώτη φορά ζωντανά μέσα από τα ΜΜΕ και το επίσημο κανάλι της βασιλικής οικογένειας. Η τελετή στέψης του Καρόλου Γ’ εκτιμάται ότι θα γίνει μετά από κάποιους μήνες καθώς θα απαιτήσει λεπτομερή προγραμματισμό. Υπενθυμίζεται ότι η στέψη της μητέρας του, στην οποία συμμετείχαν αρχηγοί κρατών από όλο τον κόσμο, πραγματοποιήθηκε 16 μήνες αφότου ανέβηκε στο θρόνο.

Το Συμβούλιο Διαδοχής συνεδρίασε στις 10:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας) στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου. Στη συνεδρίαση βρέθηκαν συνολικά 250 αξιωματούχοι, μέλη του Μυστικού Συμβουλίου, το οποίο συμβουλεύει τον μονάρχη για κρατικά ζητήματα και υπουργοί της κυβέρνησης μαζί με πρώην υπουργούς, πρωθυπουργούς – περιλαμβανομένων των Μπόρις Τζόνσον, Τερέζα Μέι, Ντέιβιντ Κάμερον, Γκόρντον Μπράουν, Τόνι Μπλερ και Τζον Μέιτζορ- και ανώτερα στελέχη της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Οι παραδοσιακοί προσκεκλημένοι περιλαμβάνουν μέλη της Βουλής των Λόρδων, τον Δήμαρχο και άλλους εξέχοντες πολίτες της πόλης του Λονδίνου, καθώς και τους ύπατους αρμοστές της Κοινοπολιτείας. Παρών στην περίσταση και ο γιος του Γουίλιαμ, τον οποίο ο Κάρολος έχρισε χθες το απόγευμα πρίγκιπα της Ουαλίας, όπως ανακοίνωσε στο πρώτο του διάγγελμα προς τους υπηκόους του.

«Η μητέρα μου έδωσε ένα παράδειγμα δια βίου αγάπης και ανιδιοτελούς υπηρεσίας. Η βασιλεία της μητέρας μου ήταν απαράμιλλη στη διάρκεια, την αφοσίωση και την αφοσίωσή της. Αν και θρηνούμε, την ευχαριστούμε για αυτήν την αφοσιωμένη ζωή. Έχω βαθιά επίγνωση αυτής της βαθιάς κληρονομιάς και των σοβαρών καθηκόντων και βαριών ευθυνών που μου ανατίθενται τώρα. Αναλαμβάνοντας αυτές τις ευθύνες. θα προσπαθήσω να ακολουθήσω το εμπνευσμένο παράδειγμα που μου δόθηκε στη στήριξη της συνταγματικής κυβέρνησης και στην επιδίωξη της ειρήνης, της αρμονίας και της ευημερίας των λαών των νησιών, των βασιλείων και των εδαφών της Κοινοπολιτείας σε όλο τον κόσμο», είπε.

Στην ομιλία του ο βασιλιάς Κάρολος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σύζυγό του Καμίλα: «Με ενθαρρύνει βαθιά η διαρκής υποστήριξη της αγαπημένης μου συζύγου», είπε. Και συνέχισε: Κατά την εκτέλεση του βαρέος καθήκοντος που μου έχει ανατεθεί, στο οποίο αφιερώνω ό,τι μου έχει απομείνει από τη ζωή μου, προσεύχομαι για την καθοδήγηση και τη βοήθεια του παντοδύναμου Θεού». «Δράττομαι αυτής της ευκαιρίας για να επιβεβαιώσω την προθυμία και την πρόθεσή μου να συνεχίσω την παράδοση της παράδοσης των κληρονομικών εσόδων, συμπεριλαμβανομένης της περιουσίας του Στέμματος στην κυβέρνηση προς όφελος όλων σε αντάλλαγμα για την κυρίαρχη επιχορήγηση, που υποστηρίζει τα επίσημα καθήκοντά μου ως αρχηγού του κράτους και αρχηγού του έθνους.

Οι περίπου 200 επίσημοι προσκεκλημένοι φώναξαν «Ο Θεός να σώζει τον βασιλιά» προτού να ξεκινήσει η υπογραφή των εγγράφων. Στη συνέχεια, ο βασιλιάς Κάρολος έδωσε την άδεια να κυκλοφορήσει η διακήρυξη στο Βασίλειο και ορκίστηκε να προασπίσει την ασφάλεια της Εκκλησίας της Σκωτίας, όπου υπάρχει διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας. Ο βασιλιάς Κάρολος δεν ήταν παρών στο πρώτο σκέλος της τελετής, όπου υπεγράφη το επίσημο κείμενο της ανάρρησής του στο θρόνο, αλλά στη συνέχεια συγκάλεσε το πρώτο μυστικό συμβούλιο, την παλαιότερη νομοθετική συνέλευση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ανακήρυξή του Καρόλου ως βασιλιά αναγνώστηκε δημόσια μία ώρα αργότερα με φανφάρες. Σύμφωνα με την παράδοση η πρώτη δημόσια ανακοίνωση της ανακήρυξης του νέου μονάρχη διαβάστηκε στον υπαίθριο χώρο του Παλατιού του Αγίου Ιακώβου από τον Βασιλιά των Όπλων, παρουσία του Κόμη Στρατάρχη (που είναι ο Δούκας του Νόρφολκ) και δύο αξιωματικών της φρουράς του Παλατιού, ενώ τα μέλη της βασιλικής φρουράς απέδωσαν τιμές. Αμέσως μετά ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, ενώ την ίδια ώρα ηχούσαν τιμητικοί κανονιοβολισμοί στον Πύργο του Λονδίνου και όλη τη χώρα για το νέο μονάρχη. Αργότερα σήμερα, το Κοινοβούλιο θα ορκιστεί πίστη στον νέο βασιλιά και θα υποβάλει τα συλλυπητήριά του. Το απόγευμα, η πρωθυπουργός της χώρας και τα βασικά μέλη του υπουργικού συμβουλίου θα γίνουν δεκτά από τον Κάρολο.

Οι σημαίες που κυμάτιζαν μεσίστιες από την Πέμπτη σε ένδειξη πένθους για τη βασίλισσα, θα υψωθούν και πάλι στον ιστό τους, για μικρό χρονικό διάστημα, προς τιμή του νέου βασιλιά. Μια από τις πρώτες αποφάσεις του Καρόλου ως βασιλιά ήταν να εγκρίνει την κήρυξη δημόσιας αργίας την ημέρα που θα κηδευτεί η μητέρα του. Η διακήρυξη της αναγόρευσης του Καρόλου θα διαβαστεί μέχρι αύριο δημοσίως σε όλες τις πρωτεύουσες του Ηνωμένου Βασιλείου –στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας και στο Κάρντιφ της Ουαλίας– καθώς και σε άλλες πόλεις. Ο Κάρολος Γ’ ανέρχεται στον θρόνο σε μια δύσκολη περίοδο, με το Ηνωμένο Βασίλειο να αντιμετωπίζει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών, έχοντας αλλάξει τέσσερις πρωθυπουργούς σε έξι χρόνια. Στα 73 του χρόνια, ο Κάρολος είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία Βρετανός μονάρχης που ανεβαίνει στον θρόνο.

Το κοινοβούλιο είναι η ανώτατη νομοθετική αρχή στη Βρετανία και περιλαμβάνει τη Βουλή των Κοινοτήτων, τη Βουλή των Λόρδων και το Στέμμα -άλλος όρος για την μοναρχία.

Το Στέμμα είναι η πιο παλιά συνιστώσα του βρετανικού συστήματος διακυβέρνησης, αλλά οι εξουσίες του έχουν εξασθενήσει με την πάροδο του χρόνου και σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό τιμητικές.

Την επομένη των βουλευτικών εκλογών, ο μονάρχης καλεί τον αρχηγό του κόμματος που κέρδισε τις περισσότερες έδρες βουλευτών στην Βουλή των Κοινοτήτων να αναλάβει την πρωθυπουργία και να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ο μονάρχης κηρύσσει την έναρξη των εργασιών του κοινοβουλίου κάθε χρόνο σε μια τελετή γεμάτη παραδόσεις, που ονομάζεται η Ομιλία του Θρόνου, και προχωράει στην ανάγνωση των σχεδίων της κυβέρνησης για τους επόμενους 12 μήνες. Αυτό το μεγάλο ετήσιο γεγονός αρχίζει εν γένει με την άφιξη του μονάρχη στο Ουέστμινστερ, με πομπή από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Φορώντας το αυτοκρατορικό στέμμα, ο βασιλιάς ή η βασίλισσα εισέρχεται στην Βουλή των Λόρδων.

Ο αξιωματούχος του κοινοβουλίου που είναι γνωστός ως “Black Rod” πηγαίνει τότε να καλέσει τους βουλευτές της Βουλής των Κοινοτήτων, όπου αυτοί του κλείνουν συμβολικά την πόρτα στο πρόσωπο, σε μια ένδειξη ανεξαρτησίας από τη μοναρχία. Το Στέμμα διαλύει με την ίδια επισημότητα το κοινοβούλιο πριν από τη διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών.

