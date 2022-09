Θάνατος Ελισάβετ – Σακελλαροπούλου: «Σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου»

Εγκάρδια συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στον βρετανικό λαό, εκφράζει για την απώλεια της Βασίλισσας Ελισάβετ, η ΠτΔ, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Με ανάρτησή της στο Twitter, η κυρία Σακελλαροπούλου τονίζει ότι «η βασιλεία της Βασίλισσας Ελισάβετ σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου». Παράλληλα, σημειώνει ότι η εκλιπούσα «υπήρξε πραγματικός πυλώνας της χώρας της και έχει ανταμειφθεί με αγάπη και σεβασμό».

«Θα λείψει», καταλήγει στην ανάρτησή της για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην ανάρτησή της γραμμένη στα αγγλικά.

Queen Elizabeth’s reign has marked the modern history of the 🇬🇧. She has been a true pillar of her country and has been rewarded with love and respect. My heartfelt condolences to her family and the British people. She will be missed. @RoyalFamily pic.twitter.com/RLWFy7o1eM

