Βασίλισσα Ελισάβετ – τουρίστας: Η απίστευτη συνάντηση με Αμερικανό

Η ιστορία του πώς η βασίλισσα Ελισάβετ χειρίστηκε μια συνάντηση με έναν Αμερικανό τουρίστα, ο οποίος δεν την αναγνώρισε, όπως τη διηγήθηκε ένας πρώην σωματοφύλακάς της, αποκαλύπτει τη σκανδαλιάρικη πλευρά της προσωπικότητάς της που το κοινό σπάνια έβλεπε. Η μονάρχης έκανε βόλτα στους λόφους κοντά στο Μπαλμόραλ όταν δύο Αμερικανοί τουρίστες που έκαναν πεζοπορία την πλησίασαν και ένας από αυτούς της έπιασε την κουβέντα, είπε ο πρώην σωματοφύλακάς της, Ρίτσαρντ «Ντικ» Γκρίφιν.

Ο πεζοπόρος ρώτησε τη βασίλισσα πού μένει, εκείνη του απάντησε στο Λονδίνο, προσθέτοντας ότι έχει και ένα εξοχικό πίσω από τον λόφο και επισκέπτεται την περιοχή από τότε που ήταν μικρό κορίτσι, πάνω από 80 χρόνια. Δεν του εξήγησε ότι το «εξοχικό» ήταν το Κάστρο του Μπαλμόραλ. Εκείνος όμως, γνωρίζοντας ότι το Μπαλμόραλ ήταν εκεί κοντά, την ρώτησε αν έχει ποτέ συναντηθεί με τη… βασίλισσα.

«Εγώ όχι, όμως ο Ντικ από εδώ την συναντάει συχνά» απάντησε εκείνη.

Ο πεζοπόρος στράφηκε τότε στον σωματοφύλακα και τον ρώτησε πώς είναι στον χαρακτήρα η βασίλισσα.

«Επειδή ήμουν μαζί της πολύ καιρό και ήξερα ότι μπορώ να την πειράξω, είπα: Α, κάποιες φορές είναι δύστροπη, αλλά έχει εκπληκτική αίσθηση του χιούμορ».

Ενθουσιασμένος, ο πεζοπόρος έβαλε το χέρι του στους ώμους του Γκρίφιν και ζήτησε από τη βασίλισσα να τους… τραβήξει φωτογραφία. Εκείνη, πολύ υποχρεωτικά, πήρε την κάμερα και τους φωτογράφισε. Στη συνέχεια, ο Γκρίφιν τράβηξε άλλη μια φωτογραφία, με τη βασίλισσα εν μέσω των δύο πεζοπόρων. Αργότερα, η Ελισάβετ του είπε: «Θα ήθελα να είμαι μια μύγα στον τοίχο, όταν θα δείξει αυτήν τη φωτογραφία στους φίλους του στην Αμερική και, ελπίζω, κάποιος να του πει ποια είμαι».

This story from former Royal Protection Officer, Richard Griffin, perfectly sums up The Queen's sense of humour and willingness to please.

🎥: @SkyNews pic.twitter.com/WPiHPx97Nn

— LADbible (@ladbible) September 8, 2022