Νέος βρετανικός εθνικός ύμνος: Οι καινούργιοι στίχοι μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ

Με τον Κάρολο στον θρόνο, πλέον ο εθνικός ύμνος ξεκινά με τη φράση «God save our gracious King» και όπου υπάρχει θηλυκή αντωνυμία αντικαθίσταται από αρσενική. Αυτή η έκδοση χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά όταν ο πατέρας της Βασίλισσας, Γεώργιος VI βρισκόταν στο θρόνο. Συνήθως ακούγεται μόνο ο πρώτος στίχος και αυτός θα είναι πλέον «Ο Θεός να σώζει τον ευγενή (ελεήμονα) βασιλιά μας! Ζήτω ο ευγενικός Βασιλιάς μας!».

Η αλλαγή αυτή δε, είναι θέμα παράδοσης, και δεν υπάγεται σε κάποια νομοθετική ρύθμιση. Χθες το βράδυ, οπαδοί της Γουέστ Χαμ άκουσαν τον εθνικό ύμνο μετά την τήρηση ενός λεπτού σιγής πριν από την έναρξη του αγώνα με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο στάδιο του Λονδίνου. Ακούστηκε μια μίξη και των δύο: «God Save the King» και «God Save the Queen». Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της βασιλικής οικογένειας, ο ύμνος έγινε δημοφιλής μετά τη νίκη του πρίγκιπα Κάρολου Εδουάρδου Στιούαρτ το 1745 επί του στρατού του βασιλιά Γεωργίου Β’ στη Σκωτία. Αφού μαθεύτηκαν τα νέα της νίκης, ο επικεφαλής του βασιλικού θεάτρου, Drury Lane, κανόνισε να ακούγεται το God Save The King μετά τη λήξη κάθε παράστασης. Επαναλαμβανόταν κάθε βράδυ. Κανείς δεν μπορεί να διεκδικήσει πνευματικά τους στίχους του εθνικού ύμνου καθώς οι στίχοι χάνονται στα βάθη της παράδοσης. Με τα χρόνια έχουν προστεθεί στίχοι, αλλά αυτοί χρησιμοποιούνται σπάνια.

Ο νέος βρετανικός εθνικός ύμνος έχει ως εξής:

«God save our gracious King!

Long live our noble King!

God save the King!

Send him victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us,

God save the King.

Thy choicest gifts in store

On him be pleased to pour,

Long may he reign.

May he defend our laws,

And ever give us cause,

To sing with heart and voice,

God save the King.»