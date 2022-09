Θάνατος βασίλισσας Ελισάβετ – Premier League: Αναβάλλονται όλα τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου

Η Premier League ανακοίνωσε ότι η έβδομη αγωνιστική αναβλήθηκε λόγω του θανάτου της Βασίλισσας Ελισσάβετ, η οποία έχει σκορπίσει θλίψη σε όλη τη χώρα και παρότι το πρόγραμμα είναι πιεσμένο λόγω του Μουντιάλ του Κατάρ. Οι νέες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή των αγώνων αυτής της αγωνιστικής θα ανακοινώθουν το επόμενο διάστημα. Η βρετανική κυβέρνηση είχε αφήσει στην ευχέρεια της λίγκας το αν θα διεξαχθεί κανονικά η αγωνιστική ή θα αναβληθεί, όμως η λίγκα αποφάσισε να αναβάλει όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής.

“Εμείς και οι σύλλογοί μας θα θέλαμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στη μακρόχρονη και ακλόνητη υπηρεσία της Αυτής Μεγαλειότητας στη χώρα μας. Ως μονάρχης μας με τη μακροβιότερη θητεία, υπήρξε έμπνευση και αφήνει πίσω της μια απίστευτη κληρονομιά μετά από μια ζωή αφοσίωσης. Αυτή είναι μια εξαιρετικά θλιβερή στιγμή όχι μόνο για το έθνος αλλά και για τα εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που τη θαύμασαν, και ενωνόμαστε μαζί με όλους εκείνους που θρηνούν το θάνατό της”, ανέφερε ο εκτελεστικός διευθυντής της Premier League, Ρίτσαρντ Μάστερς.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

Liverpool Football Club is saddened by the passing of Her Majesty, Queen Elizabeth II. We extend our sincere condolences to The Royal Family. pic.twitter.com/B0ceXcaoW0

