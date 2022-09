Iphone 14 τιμή: Η Apple παρουσίασε το νέο smartphone

Το νέο της smartphone παρουσίασε η Apple κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στα κεντρικά γραφεία του τεχνολογικού κολοσσού στην Καλιφόρνια. Ο λόγος για το iPhone 14 το οποίο θα κυκλοφορήσει επίσης στις εκδόσεις Plus, Pro και Pro Max. Και οι τέσσερις συσκευές θα είναι διαθέσιμες για προπαραγγελία από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου. Τα iPhone 14, Pro και Pro Max θα κυκλοφορήσουν στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ το iPhone 14 Plus θα κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου. Η τιμή του «απλού» iPhone 14 ξεκινά από 799 δολάρια και το Plus από τα 899 δολάρια. Τα μοντέλα Pro του iPhone 14 ξεκινούν από 999 δολάρια.

Στην Ελλάδα ενδέχεται να δούμε τα νέα προϊόντα της Apple στα καταστήματα τις επόμενες εβδομάδες, προς τα τέλη του μήνα ή αρχές Οκτωβρίου.

iPhone 14 starts at $799 and iPhone 14 Plus starts at $899. Pre-order on September 9; 14 available on September 16 and 14 Plus available on October 7 #AppleEvent pic.twitter.com/WahdYUNOLc — Apple Hub (@theapplehub) September 7, 2022

Το iPhone 14 διαθέτει οθόνη 6,1 ιντσών, ενώ το iPhone 14 Plus έχει οθόνη 6,7 ιντσών. Διαθέτει επίσης αναβαθμίσεις στον επεξεργαστή και τις κάμερες, καθώς και νέες δυνατότητες ανίχνευσης σύγκρουσης που θα ειδοποιούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις επαφές σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Στο πλαίσιο αυτό οι συσκευές περιλαμβάνουν μια λειτουργία έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποιεί δορυφόρους.

Τα iPhone 14 Pro και iPhone 14 Pro Max εφοδιάζονται με τον νέο επεξεργαστή Α16. Τα Pro θα κυκλοφορήσουν σε 4 χρώματα και συγκεκριμένα σε μαύρο, ασημί, χρυσό και μωβ. H κάμερα του iPhone 14 Pro φτάνει τα 48 megapixel.

Σύμφωνα με την Apple, όλα τα μοντέλα iPhone 14 στις ΗΠΑ δεν θα χρησιμοποιούν πλέον φυσικές κάρτες SIM, αλλά μια ψηφιακή «eSIM» που μπορεί να υποστηρίξει πολλούς αριθμούς τηλεφώνου και θα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια.

Παράλληλα, η Apple ανακοίνωσε σήμερα ότι η νεότερη έκδοση του iOS, το iOS 16, θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες με συμβατά iPhone τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, με μια πλήρως επανασχεδιασμένη και προσαρμόσιμη οθόνη κλειδώματος, σημαντικές νέες δυνατότητες στα μηνύματα.

Στο μεταξύ, έκπληξη αποτέλεσε μεταξύ άλλων η παρουσίαση του λεγόμενου Apple Watch Ultra. Σχεδιασμένο για πιο έντονες δραστηριότητες όπως καταδύσεις, το Apple Watch Ultra είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο και διαθέτει τη μεγαλύτερη οθόνη σε Apple Watch μέχρι τώρα.

Apple has unveiled the new AirPods Pro featuring Find My in the charging case, 2X stronger noise cancelation, touch controls, and more for $249. You can order on September 9 and will be available on September 16 #AppleEvent pic.twitter.com/X3tK2sqS0U — Apple Hub (@theapplehub) September 7, 2022

Το ρολόι διαθέτει δεύτερο ηχείο για περισσότερη ένταση και επιπλέον μικρόφωνα. Κάθε ρολόι Ultra είναι κατασκευασμένο με τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας και διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 36 ώρες με μία φόρτιση. Μπορεί να διαρκέσει έως και 60 ώρες με μια νέα ρύθμιση βελτιστοποίησης μπαταρίας που θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο.

Την προσοχή τράβηξε επίσης και το νέο AirPods Pro. Τα αναβαθμισμένα, high-end ακουστικά ξεκινούν από 249 δολάρια και θα κυκλοφορήσουν στις 23 Σεπτεμβρίου. Διαθέτουν ένα ενημερωμένο τσιπ επεξεργασίας για καλύτερη ποιότητα ήχου, μαζί με αναβαθμίσεις που δίνουν αίσθηση surround.