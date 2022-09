Εμπαπέ – Μακρόν: “Αυτό μου είπε ο πρόεδρος και έμεινα στην Παρί”

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποκάλυψε τι του είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν, προκειμένου να μην υπογράψει στη Ρεάλ Μαδρίτης, και να συνεχίσει την καριέρα του, φορώντας τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν. «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μιλούσα στον πρόεδρο για το μέλλον μου, για το μέλλον της καριέρας μου, οπότε είναι τρελό, πραγματικά τρελό», είπε ο Εμπαπέ σε συνέντευξη που παραχώρησε -τον Ιούνιο και δημοσιεύτηκε σήμερα- στους New York Times και συνέχισε: «Μου είπε: ‘Θέλω να μείνεις. Δεν θέλω να φύγεις τώρα. Είσαι πολύ σημαντικός για τη χώρα’.»

Ο Μακρόν, σε εκείνη τη συνομιλία, φάνηκε επίσης να ξεκαθαρίζει ότι ο Εμπαπέ θα παίξει μια μέρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και του είπε: «Έχεις χρόνο να φύγεις, μπορείς να μείνεις λίγο ακόμη». Ο Γάλλος σούπερ σταρ αναγνώρισε: «Όταν σου το λέει ο πρόεδρος, αυτό μετράει». O Κιλιάν Εμπαπέ, παραχώρησε αυτήν την συνέντευξη, λίγο μετά την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο συνολικής αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ που υπέγραψε με την Παρί Σεν Ζερμέν.

