ΟΗΕ για βιασμούς: Ιστορικό ψήφισμα

«Ο βιασμός μου έχει σημασία, το σώμα μου έχει σημασία»: Θύματα βιασμού έστειλαν χθες Παρασκευή ένα ηχηρό μήνυμα στον ΟΗΕ, όπου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ένα «ιστορικό» ψήφισμα για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη όσων υπέστησαν σεξουαλικές επιθέσεις. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε δια συναινέσεως, η Γενική Συνέλευση «προτρέπει τα κράτη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα, στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ώστε να επιτρέψουν στα θύματα σεξουαλικής βίας την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, τα ένδικα μέσα και την αρωγή». Το ψήφισμα, που έγινε δεκτό με επευφημίες και χειροκροτήματα, υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη σημασία που έχει για τα θύματα η «ταχεία και απρόσκοπτη πρόσβαση» στη δικαιοσύνη, η ανάγκη «ενίσχυσης» της διεθνούς συνεργασίας και της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών.

Impunity fuels violence.

We must step up cooperation to ensure that all survivors have access to justice.

That is why the 95 members of the Group of Friends for the elimination of violence against women & girls fully support the #SurvivorsResolution.https://t.co/AEijjytcId pic.twitter.com/L8axghtF8c

— 🇪🇺EU at UN-NY (@EUatUN) September 2, 2022