Αρχηγός Ρωσικής Εθνοφρουράς: Σκανδαλώδεις αποκαλύψεις με πάρτι και εξωτικά ταξίδια

Ο Βίκτορ Ζολότοφ, 68 ετών, είναι αρχηγός της Ρωσικής Εθνοφρουράς, η οποία έχει χάσει δεκάδες χιλιάδες άνδρες στην Ουκρανία από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου. Ο στρατηγός, απ΄ό,τι φαίνεται, κάθε άλλο παρά σπαρτιάτικη και στρατιωτική ζωή ζούσε, αφού, όπως αποκαλύφθηκε, το 2017 έκανε πάρτι με την «ειδική επί θεμάτων συναισθηματικής νοημοσύνης» και influencer Εβελίνα Λέβι, τότε 36 ετών, στο Four Seasons Resort στα γραφικά νησιά του Ινδικού Ωκεανού, όπου ταξίδεψε με ιδιωτικό τζετ.

Μεταξύ άλλων στο ταξίδι ήταν ο Ρώσος ολιγάρχης, Μπόρις Βανίνσκι, που είναι ιδιοκτήτης ενός πολυτελέστατου διαμερίσματος στην πανάκριβη περιοχή Queen’s Gate του Λονδίνου, τον οποίο ο Πούτιν έφερε στη Μόσχα αμέσως μόλις εξελέγη στην προεδρία και του οποίου η επιχείρηση τροφίμων έχει πολύ στενές σχέσεις με την Εθνική φρουρά της Ρωσίας. Μια μέρα πριν από την πρώτη από τις πολλές πτήσεις σε εξωτικούς προορισμούς του στρατηγού Ζολότοφ με ένα ιδιωτικό τζετ Falcon 7Х με κόστος περίπου 150.000 λίρες, υπεγράφη ένα διάταγμα της Ρωσικής κυβέρνησης που όριζε την εταιρεία του Βανίνσκι Druzhba Narodov ως τον αποκλειστικό προμηθευτή της εθνοφρουράς του Πούτιν.

Παρών στην απόδραση στις Σεϋχέλλες ήταν και ο υποστράτηγος Ρομάν Γκαβρίλοφ, 45 ετών. Έχει παραιτηθεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος εν μέσω φερόμενης έρευνας για διαφθορά σχετικά με κονδύλια που διατέθηκαν στα στρατεύματα. Ο γιος του Ζολότοφ, Ρομάν, 42 ετών, και η επιχειρηματίας στον χώρο της ένδυσης Αναστασία Μπούεβιτς, 24 ετών, ήταν στην παρέα των Σεϋχελλών. Άλλες λαμπερές γυναικείες παρουσίες στην παρέα ήταν η ιδρύτρια του έργου ArtLife, Αναστασία Αντρέεβνα, 24 ετών την εποχή του ταξιδιού, και η αναπληρώτριά της Κρεστίνα Λαντσόβα, τότε 27 ετών.

Λεπτομέρειες για το πολυτελές εξωτικό ταξίδι του 2017 αποκαλύφθηκαν καθώς οι γυναίκες άφησαν ένα ίχνος από αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η παρουσία του Ζολότοφ επιβεβαιώθηκε από πολλές αξιόπιστες πηγές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αν και οι φωτογραφίες δεν τον δείχνουν. Είναι γνωστό ότι ο Ζολότοφ είναι πολύ κοντά στον Πούτιν, ο οποίος τον θεωρεί έναν από τους κορυφαίους εμπίστους του και τον συμβουλεύεται για πολεμικές τακτικές, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Μόσχα. Άλλοι στρατηγοί έρχονται και φεύγουν αλλά ο Ζολότοφ είναι δίπλα του εδώ και χρόνια, ο πιο υψηλόβαθμος από τους πολλαπλούς προσωπικούς σωματοφύλακες που έχουν προωθηθεί από τον ηγέτη του Κρεμλίνου.

Μάλιστα ο εγγονός του Ζολότοφ φοίτησε στο Cranleigh School της Μεγάλης Βρετανίας στο Σάρρεϊ, μαζί με στενούς φίλους της 19χρονης Λουίζα Ροζόβα, της φερόμενης μυστικής κόρης του Πούτιν που έχει εξαφανιστεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η είδηση δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από το Dossier Center, δημοσιογραφικό οργανισμό που παρακολουθεί την εγκληματική δραστηριότητα διαφόρων ανθρώπων που σχετίζονται με το Κρεμλίνο, λίγο καιρό μετά τις επικρίσεις του Κρεμλίνου κατά των Ρώσων, που απολαμβάνουν τις πολυτέλειες του Δυτικού τρόπου ζωής. Πίσω από το Dossier Center βρίσκεται ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο Χοντορκόφσκι, που ήταν επικεφαλής της YUKOS, μιας από τις μεγαλύτερες παραγωγούς πετρελαίου στον κόσμο, όπου καθιέρωσε διεθνείς κώδικες πρακτικής διαχείρισης και αύξησε σημαντικά την παραγωγή.

Ως πρωτοπόρος φιλάνθρωπος, ίδρυσε το Open Russia Foundation το 2001 με στόχο την οικοδόμηση και την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία. Έχοντας υπάρξει ένας από τους πρώτους υποστηρικτές της δημοκρατικής αλλαγής, ο Χοντορόφσκι επέκρινε την ενδημική διαφθορά σε μια τηλεοπτική συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν στις αρχές του 2003. Αργότερα την ίδια χρονιά συνελήφθη και φυλακίστηκε με κατηγορίες φοροδιαφυγής και απάτης, κατηγορίες τις οποίες αρνήθηκε σθεναρά. Ο Χοντορκόφσκι καταδικάστηκε σε δεκατέσσερα χρόνια φυλάκιση. Κηρύχθηκε κρατούμενος συνείδησης από τη Διεθνή Αμνηστία και τελικά απελευθερώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013. Το 2014, το Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης έκρινε ότι η ρωσική κυβέρνηση παραβίασε το διεθνές δίκαιο παίρνοντας τη YUKOS από τους μετόχους της, για πολιτικούς σκοπούς, που περιγράφεται ως «πλήρης επίθεση στη Yukos και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες της προκειμένου να χρεοκοπήσει η Yukos και να οικειοποιηθεί τα περιουσιακά της στοιχεία, ενώ, ταυτόχρονα, απομάκρυνε τον Χοντορκόφσκι από τον πολιτικό στίβο».

