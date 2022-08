Πακιστάν πλημμύρες: Έκανε ρεπορτάζ βουτηγμένος στο νερό μέχρι τον λαιμό

Η δουλειά ενός δημοσιογράφου εμπεριέχει πολλούς κινδύνους, ιδιαίτερα σε περιβάλλον καταστροφής και άστατου καιρού, ωστόσο αυτός ο δημοσιογράφος από το Πακιστάν έπαιξε τη ζωή του κορώνα-γράμματα για να βγάλει το θέμα. Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος έγινε viral στο διαδίκτυο, αφού διακινδύνευσε τη ζωή του, κάνοντας ρεπορτάζ βουτηγμένος στο νερό μέχρι τον λαιμό. Το νερό φαίνεται στο βίντεο να τρέχει ορμητικά δίπλα του, καθώς ο ίδιος προσπαθεί να μεταδώσει την είδηση. Σύμφωνα με το indianexpress, ο ίδιος ακούγεται να λέει επανειλημμένα στα Ουρντού «Η ροή του νερού γίνεται έντονη. Πηγαίναμε να κάνουμε ρεπορτάζ από τις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές, αλλά ξαφνικά κολλήσαμε στα νερά λόγω της πλημμύρας. Εδώ η κατάσταση χειροτερεύει. Δεν υπάρχει δρόμος μπροστά. Ξέρω κολύμπι, αλλά η κατάσταση είναι πολύ άσχημη εδώ».

Ο ΟΗΕ και η κυβέρνηση του Πακιστάν απηύθυναν έκτακτη έκκληση για τη συγκέντρωση 160 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια σε περισσότερους από 5 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν τη χώρα της Ασίας. Με το ποσό αυτό θα χρηματοδοτηθεί ένα έκτακτο σχέδιο για τους επόμενους έξι μήνες, το οποίο έχει αρχικό στόχο να προσφέρει βασικές υπηρεσίες (υγείας, τρόφιμα, πόσιμο νερό και κατάλυμα) στους 5,2 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν πληγεί περισσότερο από τις βροχοπτώσεις ρεκόρ της εποχής των μουσώνων, εξήγησε ο Γενς Λέρκε εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha). Παράλληλα οι πόροι αυτοί θα βοηθήσουν να αποφευχθεί η εξάπλωση ασθενειών, όπως για παράδειγμα της χολέρας, και να δοθεί επισιτιστική βοήθεια σε μητέρες και τα μικρά παιδιά τους.

Το τρίτο σκέλος του σχεδίου προβλέπει την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες, τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους και την εφαρμογή ενός συστήματος με στόχο την επανένωση των οικογενειών. Το ένα τρίτο του Πακιστάν βρίσκεται κάτω από το νερό μετά τις χειρότερες βροχοπτώσεις της εποχής των μουσώνων εδώ και τρεις δεκαετίες. Από τις πλημμύρες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 1.136 άνθρωποι, έχουν παρασυρθεί αμέτρητα σπίτια και έχουν καταστραφεί καλλιεργήσιμες εκτάσεις ζωτικής σημασίας. Περισσότερα από 33 εκατομμύρια άνθρωποι, ένας Πακιστανός στους επτά, έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες και σχεδόν ένα εκατομμύριο σπίτια έχουν είτε καταστραφεί είτε υποστεί σοβαρές ζημιές.

Υποστηρίζοντας την έκκληση αυτή και υπενθυμίζοντας τη γενναιοδωρία του πακιστανικού λαού, ο οποίος έχει υποδεχθεί τις τελευταίες δεκαετίες χιλιάδες Αφγανούς πρόσφυγες, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έθεσε την καταστροφή αυτή στο γενικότερο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. «Η νότια Ασία είναι ένα από τα θερμά σημεία της κλιματικής κρίσης. Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα θερμά σημεία είναι κατά 15 φορές πιο πιθανό να πεθάνουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής», τόνισε ο Γκουτέρες.

«Την ώρα που εξακολουθούμε να βλέπουμε ολοένα και περισσότερα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο, είναι σκανδαλώδες το γεγονός ότι περιορίζεται η δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να αυξάνονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως, θέτοντας όλους μας, παντού σε αυξανόμενο κίνδυνο», κατήγγειλε. Ο ΟΗΕ έχει ήδη κινητοποιήσει 7 εκ. δολάρια, κυρίως μεταφέροντας χρήματα από άλλα προγράμματα, για τη χρηματοδότηση των πιο έκτακτων αναγκών, ενώ 3 εκ. δολάρια επιπλέον αποδεσμεύθηκαν από το Ταμείο Έκτακτης Επέμβασης του ΟΗΕ, όπως δήλωσε χθες Δευτέρα ο Στεφάν Ντιζαρίκ εκπρόσωπος του Γκουτέρες.

The Pakistani people are facing a monsoon on steroids. More than 1000 people have been killed – with millions more lives shattered.

This colossal crisis requires urgent, collective action to help the Government & people of Pakistan in their hour of need. pic.twitter.com/aVFFy4Irwa

— António Guterres (@antonioguterres) August 30, 2022