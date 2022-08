Νοκ άουτ σε πυγμαχίες: Ο πιο άδικος αποκλεισμός σε αγώνα

Το «Ευ Αγωνίζεσθαι» υπάρχει για όλα τα αθλήματα, όμως δεν το ασπάζονται όλοι, δίνοντας προτεραιότητα στην επίτευξη του στόχου και της κατάκτηση της νίκης. Κάπως έτσι θα σκέφτηκε και ο Ruben Torres. Ο 24χρονος πυγμάχος, το Σάββατο, αγωνιζόταν για το «Path To Glory» στην Καλιφόρνια, με τον Christian Baez, σε μία μάχη 10 γύρων, κατά την διάρκεια του οποίου κατάφερε να ρίξει τον αντίπαλο στο έδαφος.

Ο 30χρονος αθλητής από την Βενεζουέλα γρήγορα σηκώθηκε στα πόδια του και ήταν έτοιμος να συνεχίσει τον αγώνα, απλώνοντας όπως συνηθίζεται το χέρι του στον αντίπαλο, προκειμένου να χτυπήσουν τα γάντια τους. Ο Ruben Torres όμως έκανε μία κίνηση που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, καθώς μπορεί να ακούμπησε το γάντι του αντιπάλου του, αλλά αμέσως του έριξε ένα αριστερό χουκ, με αποτέλεσμα να τον βγάλει νοκ άουτ και να κερδίσει τον αγώνα.

Twitter Debates If Ruben Torres Vicious Knockout of Cristian Baez Was Dirty or Not After Torres Put Him to Sleep After Initiating a Touch Gloves in Middle of Ring (Tweets-Vids) https://t.co/JdvXq2sznx pic.twitter.com/Ysm7u7Z05R

— Robert Littal BSO (@BSO) August 23, 2022