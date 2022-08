Έλον Μασκ κιλά: Οι συμβουλές του δισεκατομμυριούχου

Δίαιτα αποφάσισε να κάνει ο Έλον Μασκ μετά το τρολάρισμα για το αγύμναστο σώμα του από τις διακοπές του στην Ελλάδα. Ο 50χρονος δισεκατομμυριούχος δήλωσε στους ακόλουθούς του στο Twitter την Κυριακή πως έχω «χάσει πάνω από 9 κιλά από το (ανθυγιεινό) μέγιστο βάρος μου» και πρόσθεσε πως η διαλειμματική νηστεία συνέβαλε στην πρόσφατη επιτυχία της δίαιτάς του.

«Με τη συμβουλή ενός καλού φίλου, ακολουθώ περιστασιακά τη διαλειμματική νηστεία και αισθάνομαι πιο υγιής» έγραψε ο Έλον Μασκ στο Twitter. Επίσης, σε άλλη ανάρτησή του, αναφέρθηκε στη χρήση της εφαρμογής γυμναστικής Zero και τη χαρακτήρισε «αρκετά καλή». Η εφαρμογή αυτοδιαφημίζεται ως πηγή για τους χρήστες που θέλουν να «ξεκλειδώσουν τη δύναμη της διαλειμματικής νηστείας για να χάσουν βάρος και να βελτιώσουν τη μεταβολική τους υγεία». Σε ένα άλλο tweet- απάντηση σε ακόλουθό του, ο Μακ είπε ότι σηκώνει επίσης «λίγα» βάρη.

Over 20 lbs down from my (unhealthy) peak weight — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022

On advice of a good friend, I’ve been fasting periodically & feel healthier — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022

The Zero fasting app is quite good — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022

Το άγριο τρολάρισμα στον Έλον Μασκ για το σώμα του

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο έγινε ένας χαμός με τον Έλον Μασκ, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του από τις διακοπές του στη Μύκονο. Στις φωτογραφίες αυτές, ο ιδιοκτήτης της Tesla εικονίζεται γυμνόστηθος, με το αγύμναστο, ολόλευκο δέρμα του να γίνεται αντικείμενο συζήτησης και τρολαρίσματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – σκεφτείτε ότι τον συνέκριναν μέχρι και με μπουλντόγκ.

Χωρίς να πτοηθεί όμως καθόλου, ο Έλον Μασκ αυτοσαρκάστηκε, απαντώντας στα memes. «Χαχαχαχα, γαμ###, ίσως θα έπρεπε να βγάζω πιο συχνά το πουκάμισό μου… Ελευθερώστε τις θηλές» έγραψε τότε στο Twitter. Σε μια άλλη ανάρτηση του λογαριασμού @WholeMarsBlog, ο οποίος επέκρινε τους ανθρώπους που κορόιδευαν τη σωματική διάπλαση του δισεκατομμυριούχου, και η οποία ανέφερε: «Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του CDC, όποιος δημοσιεύει μια φωτογραφία του Έλον Μασκ χωρίς πουκάμισο για να τον κοροϊδέψει, θα πρέπει να δημοσιεύσει και μια φωτογραφία του εαυτού του χωρίς πουκάμισο για σύγκριση», ο ακομπλεξάριστος Μασκ έγραψε: «Περπιμπτόντως, είναι καλό κίνητρο για να γυμνάζομαι, να τρώω πιο υγιεινά και ίσως να βγάζω το πουκάμισό μου περισσότερο από μία φορά το χρόνο».

Elon Musk says he's lost 20 pounds, embraced fasting: 'Feel healthier' https://t.co/NrldzE6jFr pic.twitter.com/zZiBahIVX7 — New York Post (@nypost) August 30, 2022

Επικριτικός και ο πατέρας του: Πάρε χάπια αδυνατίσματος

Και η αρνητική κριτική δεν σταμάτησε στους οπαδούς του. Μέχρι και ο πατέρας του, Έρολ Μασκ τον επέκρινε, λέγοντας πως ο γιος του «τρώει άσχημα» και του πρότεινε μάλιστα να πάρει χάπια διατροφής.

Σε απάντηση, ο Έλον Μασκ παραδέχτηκε ότι ήθελε να αρχίσει να γυμνάζεται πιο συχνά. «Πρέπει να γυμναστώ και να είμαι σε καλύτερη φόρμα» δήλωσε ο Μασκ. «Στην πραγματικότητα όμως δεν μου αρέσει να γυμνάζομαι, αλλά πρέπει να το κάνω».