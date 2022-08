Δήμος Αθηναίων: Θερινό σινεμά και τον Σεπτέμβριο

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το In-Edit Greece και τρία ντοκιμαντέρ που θα μας ταξιδέψουν μουσικά, “κλείνοντας” το θερινό με τον καλύτερο τρόπο!! Πρόκειται για τα εξαιρετικά Summer of Soul (…or, when the revolution could not be televised), Moby Doc και Max Richter.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.09 | 21.00

ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΑΝΟΝ ΣΤΟΝ ΑΒ – ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ

ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥ, ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST, 1975

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: MILOS FORMAN, 133′

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.09 | 21.00

ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΑΝΟΝ ΣΤΟΝ ΑΒ – ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ, LE ΤRESOR DU PETIT NICOLAS, 2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: JULIEN RAPPENEAU, 103′

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.09 | 21.00

CINOBO – COFFEE & CIGARETTES: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΤΖΙΜ ΤΖΑΡΜΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, DOWN BY LAW, 1986

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: JIM JARMUSCH, 107′

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΤΡΙΤΗ 13.09 | 21.00

CINOBO – COFFEE & CIGARETTES: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΤΖΙΜ ΤΖΑΡΜΟΥΣ

Ο ΝΕΚΡΟΣ, DEAD MAN, 1995

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: JIM JARMUSCH, 121′

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.09 | 21.00

CINOBO – COFFEE & CIGARETTES: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΤΖΙΜ ΤΖΑΡΜΟΥΣ

ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΑ, COFFEE AND CIGARETTES, 2003

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: JIM JARMUSCH, 95′

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΠΕΜΠΤΗ 15.09 | 21.00

IN-EDIT Greece_Bonus Track

SUMMER OF SOUL (…OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED), 2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: AHMIRTHOMPSON, 118′

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.09 | 21.00

IN-EDIT Greece_Bonus Track

MOBY DOC, 2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ROB GORDON BRALVER, 92′

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.09 | 21.00

IN-EDIT Greece_Bonus Track

MAX RICHTER’S : SLEEP, 2020

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: NATALIE JOHNS, 99′

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

Προπώληση εισιτηρίων από το φυσικό ταμείο του χώρου και από το viva.gr και το δίκτυο μεταπωλητών του.