Σειρηνάκης – Άμπερ Χερντ: Πρόταση για ταινία πορνό

Ο «Mr. Sirina», Δημήτρης Σειρηνάκης, δημοσίευσε στο Twitter την επίσημη πρόταση που κάνει στην ηθοποιό Άμπερ Χερντ για να πρωταγωνιστήσει σε ταινία του. Μετά την ξένη εταιρεία που προσέφερε στην πρώην σύζυγο του Τζόνι Ντεπ το ποσό των 8.860.000 δολαρίων για να πρωταγωνιστήσει σε ταινία πορνό, ο Έλληνας επιχειρηματίας Δημήτρης Σειρηνάκης κάνει τη δική του πρόταση, η οποία είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε μέσα από τον λογαριασμό της Sirina στο Twitter ότι προσφέρει το αστρονομικό ποσό των 10.000.000 δολαρίων ως αμοιβή για να πρωταγωνιστήσει σε ταινία του. Ο «Μr. Sirina», εάν προκύψει συμφωνία, δίνει ως μπόνους στην 36χρονη σταρ και μια συλλεκτική Ford Mustang του 1967, όπως δηλώνει.

Η πρόταση κατατέθηκε από τον Έλληνα παραγωγό στον λογαριασμό της Sirina στο Twitter, κάνοντας tag τον επίσημο λογαριασμό της Αμερικανίδας ηθοποιού, προκειμένου να της γνωστοποιήσει την προσφορά.

Για την ώρα, η Heard δεν έχει αντιδράσει.

Official proposal by Dimitris Sirinakis to @realamberheard offering 10 million dollars + a 1967 Ford mustang fastback for starring in Sirina Entertainment's next erotic moviehttps://t.co/UOO0kVnyJ5#Sirinaclub #amberheard #fordmustang #CNN #tmz #newyorktimes pic.twitter.com/mSknn7X6X2

— Sirina Entertainment (@sirinaclub) August 22, 2022