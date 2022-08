Κίνα: 27 άνθρωποι τιμωρήθηκαν για την εικονογράφηση βιβλίου μαθηματικών

Οι κινεζικές αρχές τιμώρησαν 27 άτομα, για την έκδοση βιβλίου μαθηματικών που έγινε viral λόγω της «τραγικά άσχημης»- όπως τη χαρακτήρισαν χρήστες των social media- εικονογράφησής του. Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, ομάδα του υπουργείου Παιδείας κατέληξε ότι το βιβλίο «δεν ήταν όμορφο» και πως κάποια σκίτσα του ήταν «ιδιαίτερα άσχημα» και δεν «αποτύπωναν σωστά τη χαρούμενη εικόνα των παιδιών της Κίνας». Το εν λόγω βιβλίο μαθηματικών εκδόθηκε πριν από σχεδόν δέκα χρόνια και σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιούνταν σε δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα. Όμως, έγινε viral τον Μάιο, όταν εκπαιδευτικός ανάρτησε φωτογραφίες από σκίτσα του βιβλίου. Μεταξύ άλλων, αυτά απεικόνιζαν παιδιά με παραμορφωμένα πρόσωπα, αγόρια να τραβούν τις φούστες κοριτσιών και τουλάχιστον ένα παιδί με τατουάζ στο πόδι.

Οι χρήστες των social media διασκέδασαν ιδιαίτερα με τα σκίτσα, αλλά πολλοί τα επέκριναν σχολιάζοντας ότι προκαλούν ανυποληψία και «πολιτιστική εξόντωση» της Κίνας, εικάζοντας ότι επρόκειτο για εσκεμμένη δουλειά δυτικών που έχουν διεισδύσει στην παιδεία. Έπειτα από αυτό, οι αρχές ανακοίνωσαν την επαναξιολόγηση όλων των βιβλίων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτά «συμμορφώνονται με τη σωστή πολιτική κατεύθυνση και τον αξιακό προσανατολισμό».

Στη μακροσκελή ανακοίνωση που εξέδωσε αυτή την εβδομάδα το υπουργείο Παιδείας, ανέφερε ότι κρίθηκε πως 27 άτομα «παραμέλησαν τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους» και τιμωρήθηκαν. Ανάμεσά τους ήταν ο πρόεδρος του εκδοτικού οίκου ο οποίος εξέδωσε το βιβλίο. Ο διευθυντής και ο επικεφαλής του γραφείου σύνταξης του τμήματος μαθηματικών απολύθηκαν. Κυρώσεις επιβλήθηκαν και στους δημιουργούς των σκίτσων- οι οποίες δεν διευκρινίστηκαν- ενώ τα στούντιο στα οποία εργάζονται δεν θα εμπλέκονται πλέον στον σχεδιασμό σχολικών βιβλίων.

Με πληροφορίες από Guardian