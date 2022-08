Πληθωρισμός Ελλάδα: Οριακή μείωση για τον Ιούλιο 

Οριακή μείωση του πληθωρισμού για τον Ιούλιο δείχνουν τα τελικά στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα, ενώ αντίστοιχα υπάρχει αύξηση στην ευρωζώνη.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική αρχή, ο πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 11,3%, οριακά μειωμένος από το 11,6% του Ιουνίου.

Στην ευρωζώνη κινήθηκε ανοδικά, στο 8,9% έναντι 8,6% τον Ιούνιο.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό φτάνει το 9,8% τον Ιούλιο έναντι 9,6% τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Μεταξύ των επιμέρους χωρών το μικρότερο ποσοστό καταγράφεται σε Γαλλία και Μάλτα (6,8%) και την Φινλανδία (8%).

Η Εσθονία έχει 23,2%, η Λετονία 21,3% και η Λιθουανία 20,9%.

Για την εκρηκτική άνοδο του πληθωρισμού μεγάλη ευθύνη έχει η ενέργεια που συνέβαλε με 4,2 ποσοστιαίες μονάδες, ακολουθούμενη από τα τρόφιμα και το αλκοόλ με 2,08 ποσοστιαίες μονάδες και τις υπηρεσίες (1,6 ποσοστιαία μονάδα).

