Ελλάδα – Τουρκία μπάσκετ: Εκπληκτικό βίντεο της πρεσβείας των ΗΠΑ

Ένα χιουμοριστικό και υποστηρικτικό βίντεο ανήρτησε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα για τον αγώνα της Εθνικής ομάδας μπάσκετ απέναντι στην Τουρκία, με το σύνθημα «Let’s go Greece». Οι άνθρωποι της αμερικανικής πρεσβείας στη χώρα μας, θέλοντας να δείξουν την υποστήριξή της στην εθνική μας ομάδα, που αγωνίζεται απόψε στις 21:00 με την Τουρκία, έφτιαξαν ένα βίντεο, στο οποίο αποθεώνουν τον Γιάννη Αντετοκούμπο αλλά και όλη την ομάδα.

Το μεγαλείο του Γιάννη στις ΗΠΑ δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο ούτε από τους Αμερικανούς διπλωμάτες, οι οποίοι ανήρτησαν το βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της πρεσβείας στο Twitter, γράφοντας μάλιστα στη λεζάντα «Let’s go Greece. Πάμε Ελλάς», με τον πρωταγωνιστή του βίντεο να προσποιείται πως θυμάται ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και στη συνέχεια τον Γιάννη να καρφώνει με εμφατικό τρόπο.

Υπενθυμίζουμε πως η επίσημη αγαπημένη υποδέχεται την εθνική ομάδα της Τουρκίας για το τουρνουά «Ακρόπολις» το βράδυ της Παρασκευής στις 21:00, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, με το γήπεδο να είναι ήδη «sold out».

All eyes are on @Giannis_An34 tonight. Let's go Greece! Πάμε Ελλάς 🇬🇷🏀 @HellenicBF #acropolistournament #Greekbasketball pic.twitter.com/BNlGITIfDi

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) August 19, 2022