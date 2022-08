Σάνα Μάριν πάρτι: “Έκανα νόμιμα πράγματα”

Πολιτικές διαστάσεις έχει πάρει στη Φινλανδία το βίντεο που δείχνει την πρωθυπουργό Σάνα Μάριν να διασκεδάζει έξαλλα σε πριβέ πάρτι μαζί με φίλους της. Μάλιστα από την αντιπολίτευση τέθηκε θέμα χρήσης ναρκωτικών, με την ίδια τη Μάριν να απαντά σε αυτές τις κατηγορίες αλλά και να… ξεκαθαρίζει πως θα συνεχίζει να ζει όπως «κάθε φυσιολογικό άτομο». Μάλιστα αποκάλυψε πως στη σημερινή συνεδρίαση του SDP, του κόμματος που ηγείται, αποκόμισε μόνο θετικά σχόλια.

Το βίντεο που διέρρευσε τη δείχνει με μια ολιγομελή παρέα να διασκεδάζουν έξαλλα, χορεύοντας και τραγουδώντας, σε ένα σπίτι. «Σαν έφηβη» όπως σχολιάστηκε στα social media, με την Σάνα Μαρίν ωστόσο να υπερασπίζεται τον εαυτό της και το δικαίωμά της στη διασκέδαση. «Τραγούδησα, χόρεψα και αγκάλιασα τους φίλους μου και ήπια αλκοόλ» είπε για το συγκεκριμένο πάρτι που έγινε σε δύο διαφορετικά σπίτια και συνεχίστηκε σε μπαρ. «Έχω οικογενειακή ζωή, επαγγελματική ζωή και επίσης τον ελεύθερο χρόνο μου, τον οποίο περνάω με τους φίλους μου. Θα είμαι ακριβώς το ίδιο άτομο που ήμουν μέχρι τώρα» απάντησε στους επικριτές της , ενώ όταν ρωτήθηκε αν θα έχει αντίκτυπο στους ψηφοφόρους της, είπε πως θα το αποφασίσουν οι ίδιοι.

Finnish Prime Minster Sanna Marin proving when you work hard, you can play hard 😎👌🎉 pic.twitter.com/8EjQjDUJPc

— Very Finnish Problems (@VFinnishProbs) August 17, 2022