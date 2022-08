Λιβανέζικο αεροσκάφος Ελλάδα: Θρίλερ στον αέρα

Συναγερμός σήμανε στους ελληνικούς αιθέρες όταν ένα αεροσκάφος με προορισμό τη Βηρυτό δεν ανταποκρίθηκε στον ασύρματο. Ένα σήμα «Code Renegade» ειδοποίησε τις ελληνικές Αρχές, αφού το αεροσκάφος της εταιρείας Middle East Airline με 145 επιβάτες αναχώρησε από τη Μαδρίτη και είχε προορισμό τη Βηρυτό, στις 10 Αυγούστου, σύμφωνα με εταιρεία που παρακολουθεί τις κινήσεις αεροσκαφών.

Το «Code Renegade», ένα σήμα κινδύνου που χρησιμοποιείται συνήθως για να υποδηλώσει ότι ένα αεροπλάνο έχει πέσει θύμα αεροπειρατείας, εστάλη από το κέντρο ελέγχου του ΝΑΤΟ στην Τορεχόν της Ισπανίας. Παρά τις απόπειρες επικοινωνίας με το αεροσκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ελήφθη καμία απάντηση μέσω ασυρμάτου, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στις Αρχές για την κατάσταση του αεροπλάνου. Στη συνέχεια, Έλληνες αξιωματούχοι ανέπτυξαν μαχητικά F-16 στη Σούδα και προσέγγισαν το αεροσκάφος πάνω από την Αργολίδα, στη βορειοανατολική Πελοπόννησο.

Τα δύο ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη συναντήθηκαν στον αέρα με το αεροσκάφος που δεν ανταποκρίθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 10 Αυγούστου. Αποκατέστησαν ξανά επαφή με τον πιλότο και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν προβλήματα.

Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης αεροσκαφών IntelSky με έδρα τον Λίβανο, ο πιλότος, Abed al-Hout, γιος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Middle East Airlines, Mohammed al-Hout, φαίνεται πως είχε ξεχάσει να γυρίσει τα όργανα στη σωστή συχνότητα και έτσι έχασε όλες τις κλήσεις από τις ελληνικές αρχές. Το Libnanews ανέφερε επίσης ότι ο Mohammed al-Hout στο παρελθόν έχει δεχθεί επικρίσεις αφού τοποθέτησε συγγενείς σε διάφορες θέσεις της εταιρείας.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από κατοίκους στο Άργος της Πελοποννήσου, οι οποίοι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, άκουσαν ήχους παρόμοιους με εκρήξεις. Καθώς ο Λίβανος συνεχίζει να βρίσκεται σε οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, περισσότερο από το 20% του προσωπικού της Middle East Airlines, μιας εταιρείας που ανήκει κατά 99% στην Τράπεζα του Λιβάνου, έχει αποχωρήσει για να εργαστεί σε άλλες αεροπορικές εταιρείες.

