Τσέλσι – Τότεναμ 2 – 2: Άγριος καβγάς μεταξύ των δύο προπονητών

Το τρίτο ημίχρονο στο ντέρμπι του Βορείου Λονδίνου για τη 2η αγωνιστική της Premier League έχει τρομερό ενδιαφέρον μετά απ’ όλα όσα έγιναν μεταξύ των δύο προπονητών. Κι όπως φάνηκε από τα λεγόμενα τους Τόμας Τούχελ και Αντόνιο Κόντε διαφωνούν στα πάντα.

Τι δήλωσε ο Γερμανός τεχνικός

«Όταν δώσαμε τα χέρια, κοιταχτήκαμε στα μάτια και είδα ότι είχαμε διαφορετική… άποψη. Ήταν χαρούμενος που ισοφάρισαν, κι αυτό με… εκνεύρισε. Ήταν μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο», είπε ο Γερμανός τεχνικός που έδειξε να μην έχει αντιληφθεί πως και οι δύο προπονητές αποβλήθηκαν από τον διαιτητή.

«Είδαμε κι οι δύο κόκκινη κάρτα; Δεν νομίζω ότι ήταν απαραίτητο αυτό, αλλά πολλά πράγματα δεν ήταν απαραίτητα στο σημερινό παιχνίδι. Μία ακόμη κακή απόφαση από τον διαιτητή». Ο Τούχελ ρωτήθηκε και για το επεισόδιο που προηγήθηκε στο 1-1 με τον Γερμανό να υποβαθμίζει το συμβάν.

Κανένα από τα γκολ της Τότεναμ δεν έπρεπε να μετρήσουν

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα… Είμαστε κι δυο προπονητές που ζούμε με ένταση τον αγώνα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι η Premier League. Ο Γερμανός χαρακτήρισε έξοχη την ομάδα του και τόνισε ότι κανένα από τα γκολ της Τότεναμ δεν έπρεπε να μετρήσουν. Μάλιστα επανήλθε στον διαιτητή Άντονι Τέιλορ εστιάζοντας στη φάση του 1-1.

Τι είπε ο Κόντε

Από την πλευρά του, αν και φανερά εκνευρισμένος ο Αντόνιο Κόντε προσπάθησε να αποφύγει τη συζήτηση για τα όσα έγιναν μεταξύ των δύο πάγκων. «Δεν θέλω να σχολιάσω το τι έγινε γιατί θεωρώ ότι δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα… Αν υπάρχει πρόβλημα, είναι μεταξύ εμού και αυτού», είπε αρχικά.

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου έκανε λόγο για… επιθετικότητα από την πλευρά του Γερμανού. «Δεν είναι εύκολο να έρθεις εδώ και να κερδίσεις. Είναι λογικό να υποφέρεις εδώ, αλλά είχαμε κι εμείς τις στιγμές για να μείνουμε στο παιχνίδι… Υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά είμαι εδώ για να καλύψω αυτό το κενό. Πέρσι χάσαμε τρεις φορές από την Τσέλσι, φέτος ξεκινήσαμε με ισοπαλία».

Το ματς

Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι ήταν το γκολ που σημείωσε ο Κουλιμπαλί στο 19′. Ο Κουκουρέγια που έπαιξε για πρώτη φορά βασικός με την Τσέλσι, εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά και ο Σενεγαλέζος στόπερ με ένα μονοκόμματο σουτ εκτέλεσε τον Λιορίς. Η Τότεναμ προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, όμως ο Σεσενιόν που βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, νικήθηκε από τον Μεντί που ήταν εξαιρετικός για ένα ακόμα παιχνίδι.

Στο δεύτερο μέρος ο Σον από πλάγια θέση έπιασε ένα αδύναμο σουτ και ο Μεντί πραγματοποίησε μια ακόμα επέμβαση, κρατώντας το μηδέν στην άμυνά του. Τα σπιρούνια έχασαν μια ακόμα καλή στιγμή με τον Κέιν στο 62′. Ο Άγγλος φορ έφυγε στην πλάτη της άμυνας των μπλε, ωστόσο το πλασέ που εξαπέλυσε κατέληξε άουτ, σπαταλώντας την καλύτερη στιγμή των φιλοξενούμενων στον αγώνα.

Η Τότεναμ έψαξε το γκολ της ισοφάρισης

Λίγα λεπτά μετά (συγκεκριμένα στο 68′), η Τότεναμ ισοφάρισε με τον Χόιμπιεργκ. Ο Δανός μέσος είδε την μπάλα να του στρώνεται έξω από την περιοχή και έπιασε ένα δυνατό σουτ, το οποίο κατέληκε στο βάθος της εστίας του Μεντί. Το παιχνίδι έμεινε ισόπαλο μόλις για εννιά λεπτά, καθώς η Τσέλσι ανέκτησε το προβάδισμα στο σκορ στο 77′ με τον Τζέιμς.

Οι γηπεδούχοι έφυγαν ωραία στην αντεπίθεση, ο Στέρλινγκ είδε την κίνηση του Άγγλου μπακ και αυτός από κοντά έκανε το 2-1. Η Τότεναμ έψαξε το γκολ της ισοφάρισης και το βρήκε στο 90+6′ με τον κάπτεν, Χάρι Κέιν. Ο Πέρισιτς εκτέλεσε ένα κόρνερ από τα δεξιά και ο Άγγλος φορ πήδηξε πιο ψηλά απ’ όλους και με ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Τσέλσι: Μεντί, Τζέιμς, Τιάγκο Σίλβα, Κουλιμπαλί, Λόφτους Τσικ, Καντέ (85′ Γκάλαχερ), Ζορζίνιο (73′ Αθπιλικουέτα), Κουκουρέγια, Μάουντ, Χάβερτς (90′ Μπρόχα), Στέρλινγκ (84′ Πούλισιτς).

Τότεναμ: Λιορίς, Έμερσον Ρουαγιάλ (82′ Μόουρα), Ρομέρο, Ντάιερ, Ντέιβις, Σεσενιόν (57′ Ρισάρλισον), Μπεντανκούρ (79′ Μπισούμα), Χόιμπιεργκ, Κουλουσέβσκι, Σον (79′ Πέρισιτς), Κέιν.