Σάνα Μαρίν με φόρεμα: Νέα εντυπωσιακή εμφάνιση

Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μαρίν εντυπωσίασε για ακόμα μια φορά με το στιλ και την εμφάνισή της στο φεστιβάλ Flow στο Ελσίνκι. Η νεαρή πολιτικός ήταν ντυμένη με ένα φόρεμα λίγο πάνω από το γόνατο το οποίο ήταν στολισμένο με παγιέτες και είχε βάλει στη μέση στενή δερμάτινη ζώνη. Το λουκ συνόδεψε με μαύρα μποτάκια, μικρό τσαντάκι φάκελο και γυαλιά ηλίου.

Η Σάνα Μαρίν δημοσίευσε φωτογραφία στα stories της στο Instagram. Η πρωθυπουργός έγραψε ότι θα γιορτάσει το φεστιβάλ με οικολογική συνείδηση.

Το ασημένιο, λαμπερό φόρεμά της το βρήκε σε υπαίθρια αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, άκρως εντυπωσιακή, ροκ και ανατρεπτική ήταν η εμφάνιση της Σάνα Μαρίν στο Ruisrock, ένα ροκ φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο νησί Ruissalo της Φινλανδίας και αποτελεί θεσμό στην πολιτισμική ζωή της χώρας.

Don't even try to pretend that your prime minister is anywhere near as effortlessly cool as Sanna Marin at Ruisrock Festival this weekend 🇫🇮 pic.twitter.com/D8FXay59Ea

— David Mac Dougall (@davidmacdougall) July 9, 2022