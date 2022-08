Αυτοκίνητο έπεσε στο Καπιτώλιο: Συναγερμός στην Ουάσιγκτον

Σοβαρό περιστατικό ασφάλειας συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα) στην Ουάσιγκτον, όταν ένας άνδρας πέρασε το οδόφραγμα που εμποδίζει την προσέγγιση στο Καπιτώλιο. Ο άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν είναι για την ώρα γνωστά, οδήγησε πάνω στο οδόφραγμα και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα από το καιόμενο αυτοκίνητό του. Στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί, ενώ φαίνεται ότι η αστυνομική δύναμη στο σημείο δεν άνοιξε πυρ. Το Associated Press σημειώνει ότι το περιστατικό συνέβη γύρω στις 4 τα ξημερώματα στο οδόφραγμα για τα αυτοκίνητα στην East Capitol Street και την 2nd Street. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο του δράστη χτύπησε στο οδόφραγμα και αμέσως τυλίχτηκε στις φλόγες. Ο άνδρας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα καθώς πλησίαζαν αστυνομικοί, πριν στρέψει το όπλο πάνω του, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

ALERT: Police say a man drove his car into a barrier on Capitol Hill at approx 4am this morning, then began firing gun

Car caught fire and man shot himself as officers approached, per police

— Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) August 14, 2022