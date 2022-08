Δήμος Ηλιούπολης: Προσφορά του ΙΕΚ ΑΛΦΑ για δύο υποτροφίες δωρεάν διετών σπουδών

Με μια ευγενική κίνηση προς τον Δήμο Ηλιούπολης, το «ΙΕΚ ΑΛΦΑ» προσφέρει 2 υποτροφίες σε ενδιαφερόμενους να σπουδάσουν δωρεάν, σε κάποιο από τα διετή προγράμματα σπουδών του.

Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα:

✓ Σε έναν υπάλληλο του Δήμου Ηλιούπολης, να επιλέξει ένα από τα προγράμματα της λίστας APS (Advanced Professional Studies):

− Executive Diploma in Business Administration

− Executive Diploma in Marketing & Sales Management

− Executive Diploma in Digital Marketing & Social Media

✓ Σε ένα δημότη Ηλιούπολης να επιλέξει μια από τις παρακάτω ειδικότητες της λίστας.

− Μαγειρική​​​​​​

− Ζαχαροπλαστική​​​​

− Προπονητική​​​​​​

− Διοίκηση Επιχειρήσεων​​​

− Marketing​​​​​

− Τουριστικά​​​​​

− Ναυτιλιακά​​​​​​​​

− Νοσηλευτική​​​​​

− Διαιτολογία​​​​​-

− Φυσικοθεραπεία​​​​

− Εργοθεραπεία​​​​

− Διασώστης / Πλήρωμα Ασθενοφόρου​

− Αισθητική & Μακιγιάζ​​​​​

− Κομμωτική​​​​​

− Σχέδιο Μόδας

− Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών

− Παιδαγωγικά

− Τεχνικός Η/Υ

− Τεχνικός Δικτύων

− Web designer/developer

− Μουσική Τεχνολογία & Ηχοληψία

− Βοηθός Φαρμακείου

− Γραφιστική

− Εσωτερική αρχιτεκτονική/διακόσμηση

− 3d Animation

− Security

− Τεχνικός Αυτοματισμού

− Υποκριτική

− Μηχανοτρονική

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας, έως τις 5 Σεπτεμβρίου, 24:00, την φόρμα συμμετοχής

https://forms.gle/p3eaWYhc1LvCrdECA

Με την λήξη της προθεσμίας αιτήσεων μια 3μελής επιτροπή, με συμμετοχή εκπροσώπου της Διοίκησης, του «ΙΕΚ ΑΛΦΑ» και υπαλλήλου του Δήμου, θα κληρώσει την σειρά των επιλαχόντων υποψηφίων, των δύο υποτροφιών.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2109970007, -078, -079 και στο site του Δήμου Ηλιούπολης.

Το ΙΕΚ ΑΛΦΑ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχει δημιουργήσει τον θεσμό «Υποτροφίες στους Δήμους», με στόχο να ικανοποιήσει την ανάγκη για σπουδές νέων με επιδόσεις στο Λύκειο, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν, προσφέροντάς τους υποτροφία διετούς φοίτησης, σε ένα από τα προγράμματα σπουδών του.

Ο Δήμος Ηλιούπολης στηρίζει σταθερά τη Δημόσια Εκπαίδευση, αλλά με ικανοποίηση συνεργάζεται παραγωγικά με ιδιωτικούς φορείς, που προσφέρουν ευκαιρίες Κατάρτισης και Εκπαίδευσης στους συμπολίτες μας, για ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον.