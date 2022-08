Καβάνι Μπόκα Τζούνιορς: “Πετάει” για Αργεντινή ο Ουρουγουανός επιθετικός

Μια σπουδαία μεταγραφή ανακοίνωσε η Μπόκα Τζούνιορς, αυτή του Έντισον Καβάνι. Ο «Matador», ο οποίος ήταν ελεύθερος στην ποδοσφαιρική αγορά μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποφάσισε στα 35 του χρόνια να κάνει το βήμα της επιστροφής στη Λατινική Αμερική έπειτα από μία 15ετία.

Έτσι, η ομάδα του Μπουένος Άιρες δεν έχασε ευκαιρία και ήρθε σε συμφωνία με τον Ουρουγουανό άσο, κάνοντας το μεγάλο «μπαμ» στην λατινοαμερικάνικη αγορά, με τον έναν εκ των κορυφαίων επιθετικών που αγωνίστηκαν στα ευρωπαϊκά γήπεδα τα τελευταία χρόνια.

Official, confirmed. Edinson Cavani joins Boca Juniors on free transfer, here we go! 🚨🔵🟡 #BocaJuniors

Deal signed today – no La Liga move, he only wanted Boca Juniors. pic.twitter.com/B3y5hnVvpv

