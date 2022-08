Έλενα Τσαγκρινού Instagram: Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της

Μπέρδεψε τους διαδικτυακούς της φίλους η Έλενα Τσαγκρινού με την αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της. Η τραγουδίστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με μακριά μαύρα μαλλιά.

«Πάντα μου άρεσε να αλλάζω στυλ … και να διαφοροποιώ την εμφάνιση στα live… αλλά τώρα , περισσότερο από ποτέ μιας και δημιουργούμε νέες εικόνες. Πάμε απ’ την αρχή , λόγια , Παράδεισος , τσάι με λεμόνι ,Σαββατόβραδα , Μύκονος και Σαντορίνη και plus βάλε και από Otherview εποχή με έχεις συνηθίσει στις αλλαγές A performer .. NEVER wearing or act THE SAME… TONIGHT live», έγραψε στο Instagram η Έλενα Τσαγκρινού. Η τραγουδίστρια που αυτό το διάστημα πραγματοποιεί εμφανίσεις στα ελληνικά νησιά ανέβασε φωτογραφίες από τη Νάξο ωστόσο εμφανίστηκε να τραγουδάει ξανά με ξανθά μαλλιά. Ίσως το μαύρο look να ήταν περούκα. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι πως στην Έλενα Τσαγκρινού αρέσουν οι αλλαγές στην εξωτερική της εμφάνιση και κατά καιρούς έχει πειραματιστεί με διάφορα λουκ. Η ίδια είχε στο παρελθόν καρέ, κοντό αγορέ μαλλί, πολύ μακριά ξανθά μαλλιά και τώρα… ποζάρει με μαύρα!