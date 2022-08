Κίνα – Ταϊβάν πόλεμος: Βίντεο τρόμου από τη γιγάντια άσκηση με πραγματικά πυρά

Η Κίνα ξεκίνησε τις μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις που έχει πραγματοποιήσει ποτέ γύρω από την Ταϊβάν ενώ μόλις ένας λάθος υπολογισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε πόλεμο. Πρόκειται για άσκηση γιγαντιαίου βεληνεκούς με κινητοποίηση τεραστίου αριθμού δυνάμεων, χρήση αληθινών πυρών γύρω από την Ταϊβάν- μόλις 12 μίλια μακριά και τα κινεζικά πολεμικά πλοία περικυκλώνουν το νησί με πυραύλους που πρόκειται να εκτοξευθούν από πάνω του για πρώτη φορά, σηματοδοτώντας πρωτοφανή κλιμάκωση της έντασης. Το Πεκίνο άνοιξε πυρ με βαλλιστικούς πυραύλους γύρω στις 2 το μεσημέρι- τοπική ώρα, που διέσχισαν τα στενά της Ταϊβάν και προσγειώθηκαν σε ύδατα στα βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά του νησιού, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της Ταϊπέι – καθώς βίντεο που κυκλοφόρησαν από τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν την εκτόξευση των όπλων. Υπερηχητικά βλήματα πρόκειται επίσης να συμπεριληφθούν στις ασκήσεις, ανεβάζοντας την αγωνία στα ύψη, καθώς πρόκειται για φονικά όπλα.

Οι ασκήσεις θα διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή και πρόκειται να περιλαμβάνουν πτήσεις μαχητικών stealth J-20, βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας και τις πιο σύγχρονες κορβέτες και αντιτορπιλικά της Κίνας, όπως λένε τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ως πρόβα εισβολής. Τα δύο αεροπλανοφόρα του Πεκίνου – το Liaoning και το Shandong – έχουν επίσης λάβει θέσεις κοντά.

Οι υπουργοί Εξωτερικών από την ομάδα εθνών της ASEAN που μοιράζονται τον ανατολικό Ειρηνικό με την Κίνα και την Ταϊβάν έκαναν έκκληση σήμερα για «αυτοσυγκράτηση», λέγοντας ότι τα πολεμικά παιχνίδια «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λάθος υπολογισμούς, σοβαρή αντιπαράθεση, ανοιχτές συγκρούσεις και απρόβλεπτες συνέπειες μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων»

The Eastern Theater Command Army of the #PLA on Thurs conducted long-range live-fire drills targeting designated areas on the eastern part of the Taiwan Strait and achieved desired results. XHNews pic.twitter.com/TPBHasiQR6

Οι αμερικανικές δυνάμεις – συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου USS Ronald Raegan που προπορεύεται με τον Στόλο του Ειρηνικού – πιστεύεται ότι βρίσκεται κοντά, ενώ κατασκοπευτικά αεροπλάνα παρακολούθησης πυραύλων έχουν σταλεί για να παρακολουθούν τις ασκήσεις. Ο Κινέζος ηγέτης, Σι Τζινπίνγκ ανακοίνωσε τις ασκήσεις οργισμένος για το ταξίδι της προέδρου της Βουλής των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι στην Ταϊπέι, καθιστώντας την τον πιο υψηλόβαθμο πολιτικό που έχει επισκεφθεί την Ταϊβάν από το 1997.

Η κρατική εφημερίδα της Κίνας, Global Times ανέφερε ότι οι ζώνες αποκλεισμού των ασκήσεων έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείουν όλα τα κύρια λιμάνια του νησιού, κάτι που πιθανότατα θα ήταν το σχέδιο μάχης εάν το Πεκίνο πραγματοποιούσε εισβολή. Ο Σινγκ Τζινπίνγκ, σύμφωνα με έναν «στρατιωτικό εμπειρογνώμονα» που επικαλούνται οι Times, είπε ότι οι «περιεκτικές και εξαιρετικά στοχευμένες» επιχειρήσεις έδειξαν «την αποφασιστικότητα να επιλυθεί το ζήτημα της Ταϊβάν μια για πάντα».

Missile launches were recorded in the direction of the Taiwan Strait.

The shooting is carried out as part of a large-scale PLA exercises to blockade the coast of Taiwan.#Taiwan #China pic.twitter.com/CFFw0wRyUV

