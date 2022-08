Ηφαίστειο Ισλανδίας: «Ποτάμια» λάβας και πυκνοί καπνοί μετά την έκρηξη

Πυκνούς καπνούς και ένα «ποτάμι» λάβας προκαλεί η ηφαιστειακή έκρηξη που συνέβη χθες στο βουνό Φάγκρανταλσφιαλ, στη νοτιοδυτική Ισλανδία. Η ρωγμή στο έδαφος, από την οποία βγαίνει η λάβα, βρίσκεται σχεδόν 40 χιλιόμετρα από το Ρέικιαβικ, κοντά στην τοποθεσία του όρους Φάγκρανταλσφιαλ, όπου ένα ηφαίστειο είχε εκραγεί το 2021. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που καταγράφουν το φαινόμενο είναι εντυπωσιακά καθώς από την ρωγμή – μήκους περίπου 300 μέτρων – εκτοξεύεται μεγάλη ποσότητα λάβας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στην περιοχή έχουν μεταβεί Ισλανδοί πολίτες αλλά και τουρίστες για να δουν από κοντά το φαινόμενο.

A #volcano has erupted on a mountain near #Iceland 's capital #Reykjavik after days of rising #earthquake activity in the area, the Icelandic Meteorological Office ( #IMO ) said. #Masaha #Latestnews #KuwaitCity #BreakingNews #الكويت #News #اخبار #Kuwait #WorldNews #ايسلندا #بركان pic.twitter.com/gWA3ZjB4Q3

Σημειώνεται, ότι η Ισλανδία είναι μια χώρα που έχει συνηθίσει στις εκρήξεις ηφαιστείων, καθώς διαθέτει 32 ενεργούς κρατήρες. Το Ισλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο, που παρακολουθεί τη σεισμική δραστηριότητα, υπολόγισε το μήκος της ρωγμής στα περίπου 300 μέτρα. Το ινστιτούτο διευκρίνισε ότι η έκρηξη άρχισε στην κοιλάδα Μερανταλίρ, λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από το σημείο της έκρηξης του 2021.

The #Icelandic Met Office confirmed the #Fagradalsfjall volcano has erupted for the second time in 6,000 years with 650ft crack spewing up to 50k litres of lava per second.

The eruption is 5-10 times bigger than the one last year & area is 25 miles from capital #Reykjavik 🌋😍 pic.twitter.com/6ek3kUfupz

— Mr Pål Christiansen 🇳🇴😍🇬🇧 (@TheNorskaPaul) August 4, 2022