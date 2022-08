Viral: Πώς οι αναζητήσεις στο Google πρόδωσαν δύο επίδοξους ληστές

Επίδοξοι ληστές συνελήφθησαν στη Βρετανία από τις αναζητήσεις τους στο Google. «Τι να κάνω με 3 εκατ. λίρες», «πώς να διαρρήξω κλειδωμένο παράθυρο», «πού θα βρω όπλο» ήταν μερικές από τις αναζητήσεις που έκανε μέσω του κινητού της η 22χρονη Νικίσα Χόστεν, η οποία σκόπευε να εισβάλει μαζί με τον 28χρονο Τζόρνταν Μάλκομ-Τέιλορ σε ιδιοκτησία τού Σάρρεϊ το 2020. Οι δύο τους εντοπίστηκαν να τρέχουν στον πίσω κήπο της κατοικίας από τον ιδιοκτήτη της, ο οποίος και τους κυνήγησε. Παρότι δεν κατέστη δυνατό να τους πιάσει ο ίδιος, το ζευγάρι συνελήφθη από την αστυνομία λίγο αργότερα.

Στην πραγματικότητα, οι δυο τους δεν είχαν πραγματοποιήσει διάρρηξη, ωστόσο το ιστορικό στο browser του κινητού τούς πρόδωσε, οδηγώντας τους στο δικαστήριο όπου και καταδικάστηκαν σε κάθειρξη. Πέραν των online αναζητήσεων στο κινητό, το ζευγάρι εντοπίστηκε και σε υλικό από κάμερα ασφαλείας να πραγματοποιεί αναγνωριστική επίσκεψη στην περιοχή.

Σε έρευνα στο σπίτι της Χόστεν βρέθηκε ακόμη και ένα κλειδί που αποδείχτηκε πως ήταν της αυλής του σπιτιού που είχαν βάλει στο μάτι. Η Χόλστεν κρίθηκε ένοχη για απόπειρα ληστείας και κατοχή απομίμησης όπλου και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 11 χρόνων, ενώ ο Μάλκομ-Τέιλορ παραδέχτηκε την ενοχή του καταδικαζόμενος σε φυλάκιση 9 χρόνων και 9 μηνών.

