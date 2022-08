Πελόζι Ταϊβάν: Με σκληρό μήνυμα προς την Κίνα η άφιξη της προέδρου της αμερικανικής Βουλής

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι έφτασε στην Ταϊβάν παρά τις απειλές από την Κίνα. Λίγο μετά τις 22.45 (τοπική ώρα) το αεροσκάφος «SPAR19» που μετέφερε την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ έφτασε στο αεροδρόμιο Songshan της Ταϊπέι, το οποίο φιλοξενεί και στρατιωτική βάση. Η Αμερικανίδα πολιτικός είναι ο υψηλότερος αξιωματούχος των ΗΠΑ που επισκέφθηκε τα τελευταία 25 χρόνια την Ταιβάν την οποία η Κίνα θεωρεί αποσχισθείσα επαρχία.

BREAKING: House Speaker Nancy Pelosi lands in Taiwan despite warning from China of "serious consequences" https://t.co/jn8limUSe7 pic.twitter.com/bnPDdGPrQL

Η Αμερικανίδα αξιωματούχος έγινε δεκτή στο αεροδρόμιο από πολυπληθή αντιπροσωπεία αξιωματούχων της Ταϊβάν. Σε ανάρτησή της αμέσως μετά την αφιξή της στην Ταϊπέι, η Νάνσι Πελόζι υπογράμμισε την «ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ να στηρίξουν τη Δημοκρατία της Ταιβάν».

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.

Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022