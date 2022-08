Απολυμένος εργάτης τα γκρέμισε: Ανέβηκε στην μπουλντόζα και διέλυσε τα γραφεία

Έξω φρενών έγινε ένας άνδρας στον Καναδά όταν ενημερώθηκε για την απόλυσή του από την εταιρία που δούλευε και αποφάσισε να πάρει την εκδίκησή του, διαλύοντας τον χώρο των γραφείων της.

Το περιστατικό έγινε στις 21 Ιουλίου και καταγράφηκε σε video, στο οποίο φαίνεται ένας άνδρας να έχει μπει σε μία μπουλντόζα και να καταστρέφει το ακίνητο της Pride of Rosseau Marina που βρίσκεται στην λίμνη Muskoka.

Σύμφωνα δημοσιεύματα, ο συγκεκριμένος άνδρας 59 χρονών δούλευε στην συγκεκριμένη εταιρία, αλλά ενημερώθηκε πως απολύεται με αποτέλεσμα να αντιδράσει έτσι.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε και έφτασε στο σημείο, αλλά όπως φαίνεται σε άλλη φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media, δεν κατάφερε να σώσει τα γραφεία που κατεδαφίστηκαν τελείως..

You can’t make this up. A disgruntled, fired employee from a marina near our lake house snapped and destroyed the entire marina with an excavator. Does anyone have more information on what happened? #Muskoka pic.twitter.com/XcCLAVBFMy

