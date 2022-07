Η πιο όμορφη διαδρομή στον κόσμο: Αν ταξιδεύεις με αυτοκίνητο, αυτό πρέπει να το ζήσεις!

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η θερινή περίοδος, με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να έχουν φορτώσει τα αυτοκίνητά τους και να ξεχύνονται σε προορισμούς. Η έναρξη, ωστόσο, της περιόδου ανεμελιάς και χαλάρωσης δεν ξεκινά από τη στιγμή που πατήσουμε το πόδι μας στον τόπο των διακοπών μας.

Aλλά από την ώρα που κάτσουμε πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου μας, τραβώντας πλώρη για το ξενοδοχείο μας. Διότι σε ένα ταξίδι η μισή γοητεία κρύβεται στον προορισμό, και η άλλη μισή… στην διαδρομή που ακολουθούμε μέχρι να φτάσουμε σε αυτόν.

Στη χώρα μας, οι διαδρομές αστείρευτου κάλλους είναι πραγματικά αναρίθμητες. Παρ’ όλα αυτά, καμία διαδρομή δεν συγκρίνεται με την Ακτή του Αμάλφι, ένα τμήμα της ακτογραμμής στη νότια Ιταλία με θέα στο Τυρρηνικό Πέλαγος και τον κόλπο του Σαλέρνο και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς ολόκληρης της Ιταλίας και αγαπημένο μέρος των απανταχού jet setters. Όλο το μήκος της ακτής καλύπτει ο συγκλονιστικός «αιωρούμενος» δρόμος 163 (ή Amalfitana) που συνδέει τις πόλεις Amalfi – Positano – Sorrento. Έχει μήκος άνω των 50 χλμ. και διατρέχει μια πληθώρα γραφικών χωριών που απλώνονται πάνω στους λόφους, συνθέτοντας ένα μοναδικό θέαμα.

Διασχίζοντας με το αυτοκίνητό μας την Ακτή του Αμάλφι θα σαγηνευτούμε από το απαράμιλλης ομορφιάς τοπίο: Από τη μία μεριά ξεδιπλώνεται ο καταπράσινος λόφος με τα παστέλ χρώματος σπιτάκια και από την άλλη δεσπόζουν τα κρυστάλλινα νερά του Τυρρηνικού Πελάγους. Παρ’ όλα αυτά, η μοναδικής ομορφιάς διαδρομή κρύβει και μερικές παγίδες, δεδομένου ότι υπάρχουν σημεία όπου ο δρόμος στενεύει απότομα και μετά βίας μπορεί να φιλοξενήσει δύο αυτοκίνητα.

If you like driving, you will love driving on the Amalfi Coast! pic.twitter.com/t0UP5ec8pa

— Ravello (@Ravello) January 31, 2015