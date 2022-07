Εφτάχρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο πλυντήριο: Τραγικός θάνατος για αγόρι στο Τέξας

Η αστυνομία του Χιούστον στο Τέξας ερευνά τον τραγικό θάνατο ενός εφτάχρονου αγοριού, που βρέθηκε νεκρό την περασμένη Πέμπτη μέσα στο πλυντήριο του σπιτιού του.

Ο υπαστυνόμος Ρόμπερτ Μίντσιου από το τμήμα Ανθρωποκτονιών του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Χάρις διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι οι θετοί γονείς του μικρούλη Τρόι Κόελερ είχαν δηλώσει την εξαφάνισή του στις 5.20 το πρωί της ίδιας μέρας. Ωστόσο, οι ίδιοι είπαν στους ερευνητές ότι το αγόρι αγνοούνταν από τις 4 τα ξημερώματα.

7-year-old Troy Khoeler was found dead inside of a washing machine at his family’s Spring home this morning. His adoptive parents being questioned. It’s unclear if the washing machine was on or if it had water in it.

The medical examiner’s office is conducting an autopsy. pic.twitter.com/vFOKdmGRQv

— Deven Clarke (@KPRC2Deven) July 28, 2022