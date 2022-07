Ρονάλντο Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ: Προανήγγειλε την επιστροφή του

Τη μεγάλη του επιστροφή στην αγωνιστική δράση με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προανήγγειλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο διεθνής Πορτογάλος επιθετικός που έχει να αγωνιστεί από την περασμένη σεζόν όπως όλα δείχνουν θα παίξει την Κυριακή στο φιλικό παιχνίδι της ομάδας της Αγγλίας με την Ράγιο Βαγιεκάνο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο που την Τετάρτη ξεκίνησε ατομικές προπονήσεις με τη Μάντσεστερ έμεινε εκτός αποστολής για το φιλικό του Σαββάτου με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η δημοσιοποίηση της αποστολής στάθηκε η αφορμή για να προαναγγείλει την επιστροφή ο Κριστιάνο. Ένας λογαριασμός στο Instagram έγραψε την είδηση για την αποστολή και ο Πορτογάλος σχολίασε: «Κυριακή ο βασιλιάς παίζει». Όλα δείχνουν ότι εννοεί τον εαυτό του. Μένει να δούμε αύριο εάν θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με τους Ισπανούς και εάν τα έχει βρει τελικά με την ομάδα του Μάντσεστερ και θα παίξει εκεί τη νέα σεζόν.

Cristiano Ronaldo announces he’s back with Manchester United team as he’s gonna play friendly game vs Rayo Vallecano: “Sunday, the king plays”, he just commented. 🚨🇵🇹 #MUFC

Here’s his message on Instagram: pic.twitter.com/HrPzk0Rzur

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2022