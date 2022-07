Επεισόδια στο κέντρο: Ένταση με χημικά στην πορεία για τον Γιάννη Μιχαηλίδη

Επεισόδια ξέσπασαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στα Προπύλαια για τον “Τοξοβόλο του Συντάγματος”, Γιάννη Μιχαηλίδη που κάνει απεργία πείνας, λίγες ώρες μετά την απόρριψη του αιτήματός του για αποφυλάκιση. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά την έναρξη της πορείας, προκλήθηκε ένταση, με αντικείμενα να εκτοξεύονται εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με χρήση χημικών. Μάλιστα, επιστρατεύτηκε και η “Αύρα” για να διαλυθεί η συγκέντρωση.

Syntagma now! The police attacked those who gathered for Michailidis.

